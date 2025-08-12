快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風1原因水氣量減 粉專：大概24小時暴風圈將觸陸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風西北側仍有點乾空氣移入，影響對流發展；而東南側有吸到一點西南風水氣，因此對流較為旺盛。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
楊柳颱風西北側仍有點乾空氣移入，影響對流發展；而東南側有吸到一點西南風水氣，因此對流較為旺盛。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

楊柳颱風持續進逼，中央氣象署今晨已發布海上颱風警報，預計最快中午發布陸上颱風警報。中颱楊柳上午8時的中心位置在台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行。對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；海上警戒區域包括台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天上午表示，受副高下沉氣流影響，楊柳颱風西北側仍有點乾空氣移入，影響對流發展；而東南側有吸到一點西南風水氣，因此對流較為旺盛。不過，受菲律賓地形阻隔，水氣量稍微少了一些，可以持續觀察，還有大概24小時暴風圈才會觸陸。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

菲律賓 氣象署 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風移動快 鄭明典：暫無西南氣流跟在後面 提防短延時強降雨

楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發

陸預測楊柳颱風 明天中午前後在台灣東南部沿海登陸

颱風楊柳海警發布 北海岸、東半部沿海小心長浪

相關新聞

楊柳颱風明貫穿台灣 氣象署估登陸台東 東半部、南部、澎湖恐強風豪雨

中央氣象署已經於清晨5時30分針對楊柳颱風發布海上颱風警報，提醒巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻嚴加戒備，中央氣象...

楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發

楊柳颱風明天將侵襲台灣，中央氣象署已經發布海上颱風警報，氣象署說，楊柳颱風清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里之...

楊柳颱風移動快 鄭明典：暫無西南氣流跟在後面 提防短延時強降雨

中度颱風楊柳明天將登陸並影響台灣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出中央氣象署定量降水預報，他說，楊柳颱風移動速度快，...

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

楊柳颱風1原因水氣量減 粉專：大概24小時暴風圈將觸陸

楊柳颱風持續進逼，中央氣象署今晨已發布海上颱風警報，預計最快中午發布陸上颱風警報。中颱楊柳上午8時的中心位置在台東的東南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。