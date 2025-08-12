聽新聞
楊柳颱風1原因水氣量減 粉專：大概24小時暴風圈將觸陸
楊柳颱風持續進逼，中央氣象署今晨已發布海上颱風警報，預計最快中午發布陸上颱風警報。中颱楊柳上午8時的中心位置在台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行。對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；海上警戒區域包括台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象粉專「觀氣象看天氣」今天上午表示，受副高下沉氣流影響，楊柳颱風西北側仍有點乾空氣移入，影響對流發展；而東南側有吸到一點西南風水氣，因此對流較為旺盛。不過，受菲律賓地形阻隔，水氣量稍微少了一些，可以持續觀察，還有大概24小時暴風圈才會觸陸。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
