楊柳颱風移動快 鄭明典：暫無西南氣流跟在後面 提防短延時強降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風楊柳明天將登陸並影響台灣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出中央氣象署定量降水預報，他說，楊柳颱風移動速度快，目前看起來也沒有西南氣流跟在後面，但是颱風通過台灣本島期間，短延時強降雨還是很需要提防。

氣象署針對楊柳颱風發布海上颱風警報，中颱楊柳上午8時的中心位置在台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行。對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢；海上警戒區域包括台灣東半部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近水氣仍多，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中部沿海及南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。

今晚起因颱風逐漸接近，基隆北海岸及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，外出攜帶雨具以備不時之需，由於連日降雨，前往山區特別留意坍方、落石、土石鬆軟等現象，並注意自身安全。

溫度方面，今天各地高溫普遍為31至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，注意防曬並多補充水分；澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至31度。

明天受到楊柳颱風及其外圍環流影響，東半部及嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區有局部豪雨以上等級發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署定量降水預報。圖／取自鄭明典臉書
氣象署定量降水預報。圖／取自鄭明典臉書

