楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發

楊柳颱風明天將侵襲台灣，中央氣象署已經發布海上颱風警報，氣象署說，楊柳颱風清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，若路徑無特殊變化，氣象署預計今天中午至下午發布陸上颱風警報；楊柳颱風明天自台灣東半部登陸並通過，「登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之」，接近台灣前維持中颱，登陸後逐漸減弱，周四向西遠離，進入中國。

根據氣象署的侵襲機率排名，由高至低依序為台東縣97%、台南市97%、綠島97%、屏東縣96%、高雄市95%、蘭嶼95%、澎湖縣94%、嘉義縣94%、嘉義市92%、恆春89%、雲林縣87%、金門縣83%、南投縣77%、彰化縣71%、台中市65%、花蓮縣54%、苗栗縣36%、新竹市20%、新竹縣19%、宜蘭縣12%、桃園市10%、新北市8%、台北市7%、基隆市5%、連江縣4%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府自行決定。 楊柳颱風明天將侵襲台灣。圖／取自中央氣象署網站 楊柳颱風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

