聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊柳颱風的暴風可能到達時間和機率。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風的暴風可能到達時間和機率。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風明天將侵襲台灣，中央氣象署已經發布海上颱風警報，氣象署說，楊柳颱風清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，若路徑無特殊變化，氣象署預計今天中午至下午發布陸上颱風警報；楊柳颱風明天自台灣東半部登陸並通過，「登陸地點以南花蓮至台東機率較高，北花蓮至宜蘭次之」，接近台灣前維持中颱，登陸後逐漸減弱，周四向西遠離，進入中國。

根據氣象署的侵襲機率排名，由高至低依序為台東縣97%、台南市97%、綠島97%、屏東縣96%、高雄市95%、蘭嶼95%、澎湖縣94%、嘉義縣94%、嘉義市92%、恆春89%、雲林縣87%、金門縣83%、南投縣77%、彰化縣71%、台中市65%、花蓮縣54%、苗栗縣36%、新竹市20%、新竹縣19%、宜蘭縣12%、桃園市10%、新北市8%、台北市7%、基隆市5%、連江縣4%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。至於是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

楊柳颱風明天將侵襲台灣。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風明天將侵襲台灣。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 楊柳颱風 停班停課

相關新聞

楊柳颱風明貫穿台灣 氣象署估登陸台東 東半部、南部、澎湖恐強風豪雨

中央氣象署已經於清晨5時30分針對楊柳颱風發布海上颱風警報，提醒巴士海峽、台灣東南部海面航行及作業船隻嚴加戒備，中央氣象...

楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發

楊柳颱風明天將侵襲台灣，中央氣象署已經發布海上颱風警報，氣象署說，楊柳颱風清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里之...

楊柳颱風移動快 鄭明典：暫無西南氣流跟在後面 提防短延時強降雨

中度颱風楊柳明天將登陸並影響台灣，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出中央氣象署定量降水預報，他說，楊柳颱風移動速度快，...

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

楊柳颱風1原因水氣量減 粉專：大概24小時暴風圈將觸陸

楊柳颱風持續進逼，中央氣象署今晨已發布海上颱風警報，預計最快中午發布陸上颱風警報。中颱楊柳上午8時的中心位置在台東的東南...

