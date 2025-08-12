颱風楊柳海警發布 北海岸、東半部沿海小心長浪

中央氣象署今天清晨5時30分，發布中度颱風楊柳海上颱風警報，提醒基隆北海岸、東半部及恆春半島等沿海小心長浪。

根據氣象署最新颱風消息，楊柳清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里，以每小時25公里速度，向西北西移動，7級風平均暴風半徑120公里，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅。

氣象署預測，楊柳強度有稍增強、暴風半徑稍擴大趨勢。

氣象署提醒，今、明兩天，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪；今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3公尺。

氣象署發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上的機率，蘭嶼、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上的機率。

另外，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。

