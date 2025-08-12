快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

颱風楊柳海警發布 北海岸、東半部沿海小心長浪

中央社／ 台北12日電

中央氣象署今天清晨5時30分，發布中度颱風楊柳海上颱風警報，提醒基隆北海岸、東半部及恆春半島等沿海小心長浪。

根據氣象署最新颱風消息，楊柳清晨5時中心位置在台東的東南東方約800公里，以每小時25公里速度，向西北西移動，7級風平均暴風半徑120公里，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅。

氣象署預測，楊柳強度有稍增強、暴風半徑稍擴大趨勢。

氣象署提醒，今、明兩天，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪；今晚起東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大至2到3公尺。

氣象署發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上的機率，蘭嶼、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上的機率。

另外，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。

楊柳颱風

延伸閱讀

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

相關新聞

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推...

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方...

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風...

中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明

中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。