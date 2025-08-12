快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
這是大氣可降水量，顏色愈藍，表示可降水量愈高，相當於空氣愈潮濕。昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢。圖／取自鄭明典臉書
這是大氣可降水量，顏色愈藍，表示可降水量愈高，相當於空氣愈潮濕。昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢。圖／取自鄭明典臉書

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方，算是颱風前進方向，一直有一片乾區，是不利颱風發展的因子之一。昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢，預期今天可見光雲圖中，楊柳颱風的雲系將會擴大並開始環繞旋轉中心。

鄭明典表示，更重要的，北方的滯留鋒有減弱的趨勢，台灣附近的垂直風切也可能降低。綜合最新的資訊，楊柳颱風需要小心因應。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

這是大氣可降水量，顏色愈藍，表示可降水量愈高，相當於空氣愈潮濕。昨天以前，楊柳颱風的西方，算是颱風前進方向，一直有一片乾區，是不利颱風發展的因子之一。圖／取自鄭明典臉書
這是大氣可降水量，顏色愈藍，表示可降水量愈高，相當於空氣愈潮濕。昨天以前，楊柳颱風的西方，算是颱風前進方向，一直有一片乾區，是不利颱風發展的因子之一。圖／取自鄭明典臉書

楊柳颱風

延伸閱讀

日本驚見海洋熱浪 鄭明典曝台灣1原因海溫距平明顯偏低

西南季風暫退場...雨帶北移 鄭明典曝：換這些地區下雨轉濕

午後大雷雨開炸雙北 鄭明典：明顯的雨瀑「好像開水龍頭」

驚見上風方向條狀回波 鄭明典：易致災特徵 因前方對應的雨區幾乎不動

相關新聞

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推...

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方...

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風...

中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明

中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。