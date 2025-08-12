快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
現在的雲圖已經可以看到若隱若現的雲捲風眼了。圖／取自中央氣象署網站
現在的雲圖已經可以看到若隱若現的雲捲風眼了。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風度過了強風切及乾空氣的侵擾，如今風切降、抵達溫暖海域，此時它正在默默吸收從南海馳援而來的暖濕空氣，環流壯大了不少，底層也扎實許多，現在的雲圖已經可以看到若隱若現的雲捲風眼了。

強度方面，「觀氣象看天氣」表示，由於路徑略偏南，昨晚就逐漸進入較舒適的風切區域，「楊柳還是撐過了」，預計未來到台灣東部時，環境都介於優渥至尚可之間，對於楊柳颱風進一步增強十分友善。因此登陸台灣東部陸地時，強度很可能已經達到中颱中限水準。

各國路徑已趨於一致，「觀氣象看天氣」表示，預計以花蓮以南到屏東登陸機率最高，「亦有修到巴士海峽機率」。預計明天白天楊柳將穿過台灣，以目前路徑來說，全台灣明天當天幾乎都可能出現7至8級以上強陣風，登陸點附近更可能出現16級以上強陣風，東部、東南部及南部山區有豪雨以上雨勢發生機率。「花蓮馬太鞍溪已有堰塞湖出現，下游民眾務必留意」。預計風雨最大區域以雲嘉以南及花東最為明顯，其他地區則風大於雨、務必做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中度颱風楊柳明天將威脅台灣。圖／取自中央氣象署網站
中度颱風楊柳明天將威脅台灣。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風

延伸閱讀

中颱楊柳來勢洶洶！海上警戒升溫 北部分署籲提前防颱

楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

颱風楊柳接近　林保署花東轄管場域8月12日下午起休園

相關新聞

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推...

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方...

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風...

中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明

中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。