中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據氣象署路徑潛勢預測圖及歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均皆顯示，楊柳颱風明天中午登陸台東，周四清晨登陸福建。

吳德榮說，系集成員模擬路徑則分布在兩側，分散程度已較收斂；登陸前模擬強度仍維持中颱，之後受地形破壞，快速減弱。由於登陸點附近勢必遭遇颱風中心的破壞性強風，花、東皆應加強戒備。氣象署定量降雨預報則顯示，東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。

今天各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴及部分平地。北部24至37度、中部24至35度、南部25至35度、東部23至36度。

明天楊柳颱風侵襲，吳德榮表示，其範圍雖小，東半部及南部要防大量降雨致災，花東則要嚴防中心附近的破壞性強風，應隨時注意氣象署的警報資訊，加強防颱。周四清晨楊柳颱風登陸福建，台灣風雨漸緩。周五至下周一各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式系集模擬路徑的平均（左圖）顯示，楊柳颱風明午登陸台東，周四晨登陸福建；系集成員模擬路徑的分散程度已較收歛。氣象署定量降雨預報（右圖）則顯示，東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。圖／取自「洩天機教室」專欄

