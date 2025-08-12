中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明
中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時40分舉行記者會說明。
根據氣象署資訊，楊柳颱風今凌晨2時中心位置在北緯20.6度，東經129.2度，以每小時21公里速度，向西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。
氣象署預報員林定宜表示，楊柳颱風昨（11日）晚8時增強為中度颱風，預測周三風雨最明顯；由於太平洋高壓較強，楊柳颱風路徑偏西，但過去一段時間路徑有南修，目前預估由台東登陸。
盡管目前七級風平均暴風半徑仍為120公里，林定宜提醒，颱風中心附近風速有增強，未來暴風圈恐略為擴大。
