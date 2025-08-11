中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範
楊柳今晚8時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，楊柳雖受強風切與乾空氣干擾，呈現「頭輕腳重」結構，但「很聰明往南繞，躲過最惡劣環境」，目前逐漸增強，可達中颱中段班，預估周三上半天「台東附近」登陸、傍晚「嘉義至屏東」出海。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳今晚8時升格為中颱並逐漸增強。颱風位置在晚間8時位於花蓮東南東方約1000公里海面上，過去6小時持續偏西前進，移動速度偏快。
粉專指出，雖颱風環流仍受強風及乾空氣干擾，較強對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，但在水氣支援下，深層對流已逐漸穩定發展，「楊柳過去一天很聰明的往南繞一點，躲過最惡劣的環境，不簡單」。
粉專表示，隨著脫離惡劣環境並進入高海溫區域，楊柳將逐漸增強，可達中颱中段班。在太平洋高氣壓穩定引導下，若後續沒有顯著變化，楊柳颱風將於周三（13日）中午前後在「台東附近」登陸，穿越南台灣上空後，當日傍晚左右從「嘉義至屏東」之間出海，並在周四（14日）凌晨通過金門以南海域後，進入中國福建。
粉專表示，楊柳颱風移走很快，從靠近、登陸、到遠離只約12小時，路徑仍有向南修正的空間，未來24小時將是關鍵觀察期。
粉專指出，值得注意的是，楊柳有機會以巔峰狀態登陸台灣，如果持續往南偏，颱風被陸地破壞情形更小，對南部而言殺傷力會更強，除非偏到巴士海峽，才能躲過。提醒民眾盡早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮的民眾，務必以最高規格做好防颱措施。
