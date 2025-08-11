中颱楊柳來勢洶洶！海上警戒升溫 北部分署籲提前防颱

第11號颱風「楊柳」於晚間增強為中颱，預估明清晨發布海上颱風警報，受其外圍環流影響，北部沿海已出現明顯風浪增強情形，浪高持續攀升。海巡署北部分署呼籲民眾務必提高警覺，提早做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以確保人身安全。

北部分署指出，颱風期間沿岸易出現長浪、強陣風及海水倒灌等危險情況，漁船及遊艇應儘速返港避風並加強繫固；沿岸設施、招牌、門窗及戶外鬆動物品應立即加固，減少因強風造成的危害。

北部分署強調，颱風來襲時請遵循政府發布的防災指引，遠離海邊及低窪地區，共同守護生命財產安全；另提醒民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」，查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；若於港口或岸際發生危安情事，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將第一時間投入救援，把握黃金搶救時機。 中颱楊柳來襲，海巡署北部分署呼籲民眾務必提高警覺，提早做好防颱準備。記者周嘉茹／翻攝 中颱楊柳來襲，海巡署北部分署呼籲民眾務必提高警覺，提早做好防颱準備。記者周嘉茹／翻攝

