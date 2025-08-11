楊柳今晚8時增強為中颱 估明晨海警、由台東登陸

今年第11號颱風楊柳已在晚間8時增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜表示，氣象署預估明天清晨約5點半發布海警，中午至下午期間發布陸警，由於楊柳颱風路徑南修，目前預估將由台東登陸。

根據氣象署資料指出，楊柳颱風今晚間中心位置位於北緯 20.7 度，東經 130.7 度，以每小時24公里速度，向西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑30公里。

林定宜說，楊柳今晚8時增強為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東方1030公里，向西轉西北西方向前進，預測周三風雨最明顯；由於太平洋高壓較強，楊柳颱風路徑偏西，但過去一段時間路徑有南修，目前預估由台東登陸。

盡管目前七級風平均暴風半徑仍為120公里，林定宜提醒，颱風中心附近風速有增強，未來暴風圈恐略為擴大。

