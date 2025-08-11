快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風撲台 合歡山、奧萬大明天下午5時起預警性封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供
合歡山國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供

楊柳颱風直撲台灣，中央氣象署預計今深夜至明晨將發布海上颱風警報，明可能發布陸警，考量山區天候及安全，林業保育署南投分署宣布，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道的天池山莊，將於明天下午5時起預警性休園。

林保署南投分署指出，由於其轄管的奧萬大、合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，考量山區天候及行車安全，合歡山、奧萬大於12日下午5時起預警性休園，轄屬步道也封閉。

其中，能高越嶺國家步道天池山莊同步於明天下午5時起暫停開放，休園期間若已於合歡山、奧萬大或天池山莊等其轄管單位訂房可全額退費，相關資訊可利用山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）、天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢。

該分署也提醒，颱風期間，高山地區易有強風驟雨及災害，山區居民務必隨時注意颱風動態，事先做好防颱準備，以免危難發生，一般民眾非必要切勿上山；颱風過後立即啟動安檢程序，確認其轄屬園區及步道條件安全無虞，再行公告開放。

奧萬大國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供
奧萬大國家森林遊樂區。圖／林保署南投分署提供

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

颱風楊柳接近　林保署花東轄管場域8月12日下午起休園

颱風楊柳逼近　太平山12日午起休園、龜山島封島2天

相關新聞

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推...

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方...

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風...

中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明

中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。