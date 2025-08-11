快訊

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風襲台！1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：看來躲不掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖／中央氣象署
楊柳颱風接近台灣，氣象署預報侵台機率高，最快今深夜發布海上颱風警報。圖／中央氣象署

楊柳颱風持續朝台灣前進，中央氣象署預報員官欣平上午指出，預估周三（13日）中午前後由花蓮台東附近登陸，最快今（11）日深夜至明天上午可能發布海警。民間氣象公司《天氣風險 WeatherRisk》指出，周三颱風暴風圈通過，風雨最明顯，四地要留意豪雨，其他地區則要注意9-10級強陣風。

《天氣風險 WeatherRisk》在臉書發文，分析楊柳颱風對台灣帶來的影響，目前受到外圍下沉氣流影響，各地晴時多雲、高溫炎熱，隨颱風接近，東半部沿海風浪開始增強。到了周三颱風從台東登陸，從降水預測圖中可以看到有四地呈現紫爆，「花、東、高、屏要留意強風豪雨」，中部以北及東北部雨勢較小，但要留意9-10級強陣風，及各地沿海風強浪大。

周四（14日）颱風減弱並遠離台灣本島，《天氣風險 WeatherRisk》表示各地雨勢趨緩，但近海風浪仍大，澎湖金門仍要注意上半天有較強風雨。

文章一出，不少網友在底下留言「日本說在宜蘭跟花蓮登陸」、「別再來南部了」、「星期三的那張雨量圖，準備划船的節奏」、「看來躲不掉了...」、「又是南部需要防災了，願平安」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風最快今深夜發海警 最新暴風侵襲機率出爐「9縣市破8成」

楊柳颱風直撲台灣 一圖看強陣風及強降雨風險區

楊柳最快12日轉中颱 13日登陸台東機率高

颱風楊柳逼近　太平山12日午起休園、龜山島封島2天

相關新聞

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

今天水氣仍多，中央氣象署表示，清晨至上午中部沿海、南部地區及澎湖有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午...

今晨5時30分海警 粉專：中颱楊柳走了活下去的路 通過時可維持巔峰

中度颱風楊柳即將威脅台灣，中央氣象署發布海上颱風警報，中颱楊柳今天清晨5時的中心位置在台東的東南東方約800公里之處，以...

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推...

楊柳颱風今將更壯大原因曝 鄭明典：需要小心因應

楊柳颱風過去一度不被看好，為何仍存活甚至將以中颱之姿侵襲台灣？前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，在昨天以前，楊柳颱風的西方...

侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現

中度颱風楊柳明天將威脅台灣，中央氣象署今天清晨5時30分發布楊柳颱風海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風...

中颱楊柳直撲台灣！氣象署5點半發布海警 8點40分記者會說明

中颱楊柳直撲台灣而來，中央氣象署表示，若颱風行徑無特殊變化，今天清晨5時30分將發布第11號颱風海上警報，並於早上8時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。