撐起中華隊防區傳奇 「金鏞連線」將成絕響

從小就是中華隊常客，胡金龍在二○○一年亞洲青棒賽第一次與陳鏞基當隊友，也開啟兩人多年以「金鏞連線」撐起中華隊中線防區的傳奇，胡金龍對國家隊榮譽與壓力感受很深，也樂見十二強奪冠後，讓棒球在台灣更受到重視。

在退休最後一年回顧生涯，國際賽是胡金龍棒球生命的重要一塊，三屆世界棒球經典賽、二屆亞運、一屆亞錦賽以及二○一九年世界十二強棒球賽中華隊隊長，幾乎無役不與，唯一可惜是二○○八年被道奇隊放到四十人名單而錯過的北京奧運。

與陳鏞基相伴更是國家隊的深刻回憶，在退休之前，兩人再次在統一獅隊攜手作戰，胡金龍表示：「那時候都在二游，比較常溝通站位、對方打者習性，比賽的默契會比較好，他一直是個有趣的人。」

「感謝有機會參加國家隊。」胡金龍談起國際賽回憶，「這是背負大家對你的期待，這東西不是黑就是白，像這次十二強、經典賽資格賽，打出很好的成績，讓今年棒球整個進場、看球人數提升」。

胡金龍指的是去年中華隊在十二強奪冠，而今年初也取得經典賽資格，讓台灣棒球熱度、討論度完全不同，「我覺得有慢慢讓棒球員社會地位提升。」

國際賽點燃的棒球熱潮，胡金龍也參與過，那就是二○○六年多哈亞運拿下金牌，也是他生涯印象最深的一場國際賽，「金牌戰打得滿膠著的，最後（林）智勝再見安打，看到他打出去真的壓力釋放」。

這次十二強成為旁觀者，胡金龍認為這批新中華隊，無論投、打、守都發揮得很好，而教練調度、打者選球打擊上都有發揮，「守備跟投手是大家這次看到最明顯提升」。展望明年的經典賽，胡金龍也點出困難處在於三、四月時要把強度拉高，對投手來說會是挑戰。