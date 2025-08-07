胡金龍9月20日引退賽 仍心繫總冠軍

職業生涯從道奇隊起步，胡金龍在廿三歲站上大聯盟，到二○一二年回台灣加入中華職棒，漫漫長路來到最後一段旅程，今年將以四十一歲之齡在故鄉的統一獅隊落幕；到引退賽那天，他笑說：「希望球隊贏球，自己不要表現太差就好。」

獅隊將在九月廿日為胡金龍舉辦引退賽，胡金龍透露，自己挑戰職棒的初心就是在台南棒球場，「小時候剛看球是職棒元年，那時候健康路、球場外圍的盛況是現在沒辦法想像」。

從美職起步 旅外經驗豐富

然而胡金龍的起點是在二○○三年加盟道奇隊，他坦言，那時候正是中職比較不好的時光，才會選擇美職作為出發點，之後也打過墨西哥聯盟、澳洲聯盟、美國獨立聯盟，這段資歷是他回到台灣後的豐沛養分。

二○一二年胡金龍在中職選秀會獲得義大犀牛隊第一指名，同期旅外歸來的還有高國輝、羅錦龍、陳鴻文等名將，好友陳鏞基則是在二○一○年加入統一獅隊，開啟「大海歸」時期。

胡金龍表示，那時候大家回來的年紀大多是廿七、廿八歲，心態、技術上最成熟階段，自己回來時剛好遇到世代交替，也樂意分享一些心態、打球觀念。

胡金龍曾一度保有台灣球員在大聯盟最多安（卅四支）、最多轟（二支）、最多打點（十八分打點）紀錄，直到二○一七年後才被林子偉、張育成超越。

當初胡金龍選擇直接美職起步，但現在他的想法已經不同，「我覺得選手可以先在台灣養成再出去」。胡金龍舉例，古林睿煬、王柏融都是在台灣打出好成績後才旅外，「過去在小聯盟什麼都要自己來，現在在台灣都有球團處理，我們專心打球就好」。

打擊率破3 中職最速千安

胡金龍長年保有中職史上打擊王頭銜，直到今年才被補足打數的王柏融超越，然而生涯破三成的打擊率是驚人成就，拿過兩座打擊王、兩座安打王，也寫下最速千安紀錄。「其實就是穩定擊球、想辦法把球打強。」胡金龍說：「想太多反而本末倒置。」

雖然就是一句看似簡單的平常心，但胡金龍認為能夠讓心情保持穩定是關鍵，胡金龍給出的建議是少去看評價，「十場有二場打不好就會被罵，但你至少有八場是打好的啊，所以不要太在意那些人家對你的看法」。

胡金龍希望職棒生涯能夠以幫助球隊奪冠的方式，完美落幕，縱使引退賽在先，「謝謝球團為我舉辦這個活動，但最終目標還是要總冠軍」。

引退之後的方向，胡金龍也還沒開始思考，「先把重要的目標達成，再來規畫，好好享受最後一年，多陪陪家人」。