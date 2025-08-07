聽新聞
0:00 / 0:00
中職／台灣野手很難站穩MLB 有5年資歷的胡金龍分析原因
統一獅隊老將胡金龍退休倒數，過去擁有5年大聯盟資歷，對國內球員來說是相當珍貴的紀錄，他說：「台灣野手要站穩大聯盟真的很難，中南美洲球員的速度、強度真的是天生的。」
胡金龍2007年升上道奇隊大聯盟，成為台灣球員升上棒球最高殿堂第5人，連續4個球季出賽，2011年轉戰大都會隊，生涯出賽118場，留下打擊率1成76、全壘打2支、打點18分的成績。
他表示，想在大聯盟站穩腳步，必須一整年都有穩定輸出才行，難度非常高，比起中南美洲球員，每天維持身體強度對亞洲選手是很大負荷。
胡金龍在國外職棒、中職生涯合計22年，今年季後確定畫下句點，他說：「未排斥當教練，要看球團有什麼想法，先完成階段性任務，先拚下半季冠軍，再拚總冠軍。」
胡金龍表示，長期在外打球，陪伴家人的時間很少，做出退休的決定後，以後可以多陪家人，至於明天父親節，目前還沒有特別感覺。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言