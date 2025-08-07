快訊

中職／陳江和驚喜現身送上祝福 胡金龍回憶當年「詐騙集團」

聯合報／ 實習記者曾奕鈞／台北即時報導
統一獅隊老將胡金龍（右）季後將高掛球鞋，學長陳江和（左）今天現身引退記者會獻花。記者余承翰／攝影
統一獅隊老將胡金龍（右）季後將高掛球鞋，學長陳江和（左）今天現身引退記者會獻花。記者余承翰／攝影

統一獅將在9月20日為胡金龍舉行引退賽，他坦言那一天對他而言只是儀式，因為還有更重要的目標要完成，「9月20號那天比較像是儀式啦，要打完最後一場才有那種感覺，我怕心態鬆懈掉，因為接下來有更重要的賽程。」

胡金龍引退賽原定在台南棒球場進行，由於地尚在整修，因此移師高雄澄清湖球場，胡金龍笑說，「沒能在台南辦確實有一點遺憾，但澄清湖可以容納更多人。」

值得一提的是，身為學長、且同為台南出身的陳江和，今天在胡金龍引退賽記者會驚喜現身，送花並擁抱祝福，兩人感情深厚，互動笑聲不斷。胡金龍笑說：「當初道奇簽約是江和陪我去的，開玩笑講，江和說不是簽我是簽他，他怕我被詐騙集團騙走，想來看一下、順便給我祝福。」

談及回顧影片時，胡金龍笑說印象最深是林安可，「安可一直在旁邊講有的沒的，有啦，有感動到，真的蠻謝謝這個大家族的。」

