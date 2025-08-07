中職／不在意生涯打擊率被王柏融超越 胡金龍點出MLB更大重點
統一獅隊41歲老將胡金龍將在季後退休，生涯打擊率3成44在中職史上排名第2，原本長期領先地位，今年遭台鋼雄鷹隊王柏融3成52超前，他毫不在意，在引退賽記者會上很乾脆說：「紀錄本來就是要被超越的。」
中職生涯打擊率的計算方式是打數滿2000次，王柏融本季補足打數後，躍居中職史上打擊王。
胡金龍擁有大聯盟資歷，他說：「美國職棒的觀念，上壘率、打點比打擊率更重要，要有能力做到長打才行。」
胡金龍表示，各國職棒在環節、組織上都不同，不過還是長打重要，感覺日本職棒也不太重視打擊率，重點還是要看打者的特性。
他說：「以陳傑憲為例，不可能要求他打20、30支全壘打，而是上壘率、速度、關鍵打點；雄鷹洋砲魔鷹當然是長打型，追求重點是OPS（整體攻擊指數）。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言