中職／不在意生涯打擊率被王柏融超越 胡金龍點出MLB更大重點

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊胡金龍生涯打擊率3成44在中職史上排名第2。記者余承翰／攝影
統一獅隊41歲老將胡金龍將在季後退休，生涯打擊率3成44在中職史上排名第2，原本長期領先地位，今年遭台鋼雄鷹隊王柏融3成52超前，他毫不在意，在引退賽記者會上很乾脆說：「紀錄本來就是要被超越的。」

中職生涯打擊率的計算方式是打數滿2000次，王柏融本季補足打數後，躍居中職史上打擊王。

胡金龍擁有大聯盟資歷，他說：「美國職棒的觀念，上壘率、打點比打擊率更重要，要有能力做到長打才行。」

胡金龍表示，各國職棒在環節、組織上都不同，不過還是長打重要，感覺日本職棒也不太重視打擊率，重點還是要看打者的特性。

他說：「以陳傑憲為例，不可能要求他打20、30支全壘打，而是上壘率、速度、關鍵打點；雄鷹洋砲魔鷹當然是長打型，追求重點是OPS（整體攻擊指數）。」

