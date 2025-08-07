影／胡金龍9月20日舉辦引退賽 陳江和記者會上獻花

統一獅隊41歲老將胡金龍今年球季後將高掛球鞋，統一獅球團今天為他舉辦引退記者會，宣布9月20日為他舉行引退賽，原定在台南棒球場進行，由於場地還在整修，因此移師高雄澄清湖球場進行。

學長陳江和驚喜現身獻花，胡金龍笑說當時與道奇隊簽約時就是陳江和陪同，因為學長怕他遇到詐騙集團。陳江和表示，金龍出國的時候是我去祝福，現在退休也是我，算是有始有終，也辛苦他了，要大家不用擔心他的退休生活。