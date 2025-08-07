中職／盼最終榮耀後告別！胡金龍：我希望拿到總冠軍那一刻才哭

胡金龍引退賽將於9月20日在高雄澄清湖球場登場，統一獅隊今天為他舉辦記者會，儘管胡金龍棒球生涯已邁入第22年，對棒球的熱情絲毫未減，仍盼能在球隊奪得總冠軍的時刻，站在場上見證最後榮耀，「我希望自己是在拿到最後總冠軍的時候才哭。」

胡金龍坦言與陳鏞基私下常開玩笑「誰先走」，雖然自己守備已不如從前，但仍希望在代打角色上為球隊貢獻，一起拿下總冠軍，「林岳平（餅哥）都會讓我們提前準備，這其實很考驗教練團的功力。」

在感謝環節中，胡金龍特別提到家人與太太對他的支持，「棒球路上真的很辛苦，當球員的另一半其實也很辛苦。謝謝老婆，家人把家裡整頓得很好，讓我能專心在球場上拚搏。」

對於如何面對低潮與挑戰，胡金龍分享自己的想法，「不只是我，年輕一輩上來都會有困難的地方，人一定會遇到好或不好的時候，教練常跟我們說，每天都是新的開始，不要因為低潮就放棄。」

不僅如此，胡金龍也談到退休後對高爾夫的規畫，「這個在慢慢規劃，但當職業選手有點太慢，打不贏人家，這比較像一種放鬆調適，棒球場上人很容易鑽牛角尖，高爾夫是我調適心情的方法，當成職業會很痛苦啦。」