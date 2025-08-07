聽新聞
0:00 / 0:00
中職／盼最終榮耀後告別！胡金龍：我希望拿到總冠軍那一刻才哭
胡金龍引退賽將於9月20日在高雄澄清湖球場登場，統一獅隊今天為他舉辦記者會，儘管胡金龍棒球生涯已邁入第22年，對棒球的熱情絲毫未減，仍盼能在球隊奪得總冠軍的時刻，站在場上見證最後榮耀，「我希望自己是在拿到最後總冠軍的時候才哭。」
胡金龍坦言與陳鏞基私下常開玩笑「誰先走」，雖然自己守備已不如從前，但仍希望在代打角色上為球隊貢獻，一起拿下總冠軍，「林岳平（餅哥）都會讓我們提前準備，這其實很考驗教練團的功力。」
在感謝環節中，胡金龍特別提到家人與太太對他的支持，「棒球路上真的很辛苦，當球員的另一半其實也很辛苦。謝謝老婆，家人把家裡整頓得很好，讓我能專心在球場上拚搏。」
對於如何面對低潮與挑戰，胡金龍分享自己的想法，「不只是我，年輕一輩上來都會有困難的地方，人一定會遇到好或不好的時候，教練常跟我們說，每天都是新的開始，不要因為低潮就放棄。」
不僅如此，胡金龍也談到退休後對高爾夫的規畫，「這個在慢慢規劃，但當職業選手有點太慢，打不贏人家，這比較像一種放鬆調適，棒球場上人很容易鑽牛角尖，高爾夫是我調適心情的方法，當成職業會很痛苦啦。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言