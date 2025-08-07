快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

聽新聞
0:00 / 0:00

獨家專訪／金鏞連線撐起中華隊 胡金龍最難忘的國際賽是...

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

從小就是中華隊常客，胡金龍在2001年亞洲青棒賽第一次與陳鏞基當隊友，也開啟兩人多年以「金鏞連線」撐起中華隊中線防區的傳奇，胡金龍對國家隊榮譽與壓力感受很深，也樂見12強奪冠後，讓棒球在台灣更受到重視。

在退休最後一年回顧生涯，國際賽是胡金龍棒球生命的重要一塊，3屆世界棒球經典賽、2屆亞運、1屆亞錦賽以及2019年世界12強棒球賽中華隊隊長，幾乎無役不與，唯一可惜是2008年被道奇隊放到40人名單而錯過的北京奧運。

統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

與陳鏞基相伴更是國家隊的深刻回憶，在退休之前，兩人再次在統一獅隊攜手作戰，胡金龍表示：「那時候都在二游，比較常溝通站位、對方打者習性，比賽的默契會比較好，他一直是個有趣的人。」

「感謝有機會參加國家隊。」胡金龍談起國際賽回憶，「這是背負大家對你的期待，這東西不是黑就是白，像這次12強、經典賽資格賽，打出很好的成績，讓今年棒球整個進場、看球人數提升。」

胡金龍指的是去年中華隊在12強奪冠，而今年初也取得經典賽資格，讓台灣棒球熱度、討論度完全不同，「我覺得有慢慢讓棒球員社會地位有在提升。」

編輯推薦

因國際賽點燃的棒球熱潮，胡金龍也參與過，那就是2006年杜哈亞運拿下金牌，也是他生涯印象最深的一場國際賽，「金牌戰打得滿膠著的，最後（林）智勝再見安打，看到他打出去真的壓力釋放。」

這次12強成為旁觀者，胡金龍認為這批新中華隊，無論投、打、守都發揮得很好，而教練調度、打者選球打擊上都有發揮，「守備跟投手是大家這次看到最明顯提升。」展望明年的經典賽，胡金龍也點出困難處在於3、4月時要把強度拉高，對投手來說會是挑戰。

統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

胡金龍 中華職棒 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／胡金龍看潘威倫退休最有感 堅持這麼久出乎自己意料

中職／胡金龍920引退賽移師高雄 票價980到350元開放預購

中職／船過水有痕！801旅事件兩大主角 面臨生存保衛戰

中職／台南賽程又有15場換地打 到澄清湖辦胡金龍引退賽

相關新聞

中職／胡金龍看潘威倫退休最有感 堅持這麼久出乎自己意料

統一獅隊41歲老將胡金龍將在今年季後退休，結束國外、中職生涯總計22年，他今天在引退記者會上說：「沒想到會有引退畫面，能...

獨家專訪／台南球場萌芽職棒夢 胡金龍曝引退真實心境

職業生涯從道奇隊起步，胡金龍在23歲站上大聯盟，到2012年回到台灣加入中華職棒，漫漫長路來到最後一段旅程，今年將以41...

獨家專訪／金鏞連線撐起中華隊 胡金龍最難忘的國際賽是...

從小就是中華隊常客，胡金龍在2001年亞洲青棒賽第一次與陳鏞基當隊友，也開啟兩人多年以「金鏞連線」撐起中華隊中線防區的傳...

中職／不在意生涯打擊率被王柏融超越 胡金龍點出MLB更大重點

統一獅隊41歲老將胡金龍將在季後退休，生涯打擊率3成44在中職史上排名第2，原本長期領先地位，今年遭台鋼雄鷹隊王柏融3成...

影／胡金龍9月20日舉辦引退賽 陳江和記者會上獻花

統一獅隊41歲老將胡金龍今年球季後將高掛球鞋，統一獅球團今天為他舉辦引退記者會，宣布9月20日為他舉行引退賽，原定在台南...

中職／盼最終榮耀後告別！胡金龍：我希望拿到總冠軍那一刻才哭

胡金龍引退賽將於9月20日在高雄澄清湖球場登場，統一獅隊今天為他舉辦記者會，儘管胡金龍棒球生涯已邁入第22年，對棒球的熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。