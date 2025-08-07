獨家專訪／台南球場萌芽職棒夢 胡金龍曝引退真實心境

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

職業生涯從道奇隊起步，胡金龍在23歲站上大聯盟，到2012年回到台灣加入中華職棒，漫漫長路來到最後一段旅程，今年將以41歲之齡在故鄉的統一獅隊落幕，經歷過旅美盛事、中職熱潮，到引退賽那天，他笑說：「希望球隊贏球，自己不要表現太差就好。」

獅隊將在9月20日為胡金龍舉辦引退賽，胡金龍透露，自己挑戰職棒的初心就是在台南棒球場，「小時候剛看球是職棒元年，那時候健康路、球場外圍的盛況是現在沒辦法想像。」

小胡金龍騎著腳踏車經過球場，透過外野圍欄看到有許多工作人員在阻攔球迷偷跑進場，「那是很奇妙的畫面，我也有著成為職棒球員的憧憬，剛接觸棒球，就希望自己能夠站在職業球場上。」

然而胡金龍的起點是在2003年加盟道奇隊，他也坦言，那時候正是中職比較不好的時光，才會選擇美職作為出發點， 之後也打過墨西哥聯盟、澳洲聯盟、美國獨立聯盟，這段資歷是他回到台灣後的豐沛養分。

統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

2012年胡金龍在中職選秀會獲得義大犀牛隊第一指名，同期旅外歸來的還有高國輝、羅錦龍、陳鴻文等名將，好友陳鏞基則是在2010年加入統一獅隊，開啟「大海歸」時期，開始與國外職棒的觀念、技術接軌。

胡金龍表示，那時候大家回來的年紀大多是27、28歲，心態、技術上最成熟的階段，自己回來時剛好遇到世代交替，也樂意分享一些心態、打球觀念。

胡金龍曾一度保有台灣球員在大聯盟最多安（34支）、最多轟（2支）、最多打點（18分打點）紀錄，直到2017年以後才後續被林子偉、張育成超越。

只不過若要回顧旅美經驗，胡金龍希望能夠重新設定目標，「那時候跟阿基聊，當初給自己目標設定太低，說『再幾年要上大聯盟』，應該要『我們在大聯盟要打多久』，上去很難，要待得久更難。」

當初胡金龍選擇直接美職起步，但現在他的想法已經不同，「我覺得選手可以先在台灣養成再出去，現在跟我們那時候環境不一樣。現在球團很敢花資源、薪資在年輕球員身上，比賽強度也夠。」

胡金龍舉例，古林睿煬、王柏融都是在台灣打出好成績後才旅外，可以跳過打小聯盟、日職二軍的磨練階段，「過去在小聯盟什麼都要自己來，吃住、交通都比較辛苦，現在在台灣都有球團處理，我們專心打球就好。」

統一獅隊胡金龍（右）退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍（右）退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

胡金龍從2013年在中職初登場至今，長年保有中職史上打擊王頭銜，直到今年才被補足打數的王柏融超越，然而生涯破3成的打擊率是驚人成就，還拿過兩座打擊王、兩座安打王，也寫下最速千安紀錄。

「其實就是穩定擊球、想辦法把球打強。」胡金龍說：「設定好的球路大膽去攻擊，想太多反而本末倒置。」

雖然就是一句看似簡單的平常心，但胡金龍認為能夠讓心情保持穩定是關鍵，「真的不容易辦到，上去打一定會有想法，有著比賽緊張、壓力，現在加上輿論，大家會接觸到負面的東西，給自己更大壓力。」

胡金龍給出的建議是少去看評價，「10場有2場打不好就會被罵，但你至少有8場是打好的啊，所以不要太在意那些人家對你的看法。」

今年開訓喊出「冠軍留台南」的目標，胡金龍希望職棒生涯能夠以幫助球隊奪冠的方式，完美落幕，縱使引退賽在先，「謝謝球團為我舉辦這個活動，但最終目標還是要總冠軍，真的引退應該是拿到總冠軍的那個階段。」

引退之後的方向，胡金龍也還沒開始思考，「先把重要的目標達成，再來規劃，好好享受最後一年，多陪陪家人。」

統一獅隊胡金龍（右）退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍（右）退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影
統一獅隊胡金龍退休倒數，到聯合報總社接受專訪。記者林澔一／攝影

