中職／胡金龍看潘威倫退休最有感 堅持這麼久出乎自己意料

統一獅隊41歲老將胡金龍將在今年季後退休，結束國外、中職生涯總計22年，他今天在引退記者會上說：「沒想到會有引退畫面，能夠堅持這麼久出乎意料，完全沒想到。」

獅隊近年包括潘武雄、高國慶、潘威倫紛紛卸下戰袍，胡金龍表示，去年看到潘威倫退休，覺得自己也默默打了這麼多年。

他說：「每個打席當做最後一個，每天當成最後一天，毫無保留比賽，今年是最後一年了，放開去打。」

獅隊將在9月20日（周六）為胡金龍舉行引退賽，原定在台南棒球場進行，由於場地還在整修，因此移師高雄澄清湖球場。

胡金龍是第5位升上大聯盟的台灣球員，他表示，生涯最難忘的日子是第一天上大聯盟，沒想到會被叫上去，站上打擊區時腳在發抖，後來也出現代打全壘打。

胡金龍感謝棒球之路幫助過他的人，也感謝家人和球迷支持，才能堅持這麼久。