聽新聞
0:00 / 0:00
中職／胡金龍920引退賽移師高雄 票價980到350元開放預購
統一獅隊41歲老將胡金龍將在今年季後高掛球鞋，獅隊9月20日（周六）為他舉行引退賽，原定在台南棒球場進行，由於場地還在整修，因此移師高雄澄清湖球場進行，對手是樂天桃猿隊。
胡金龍2013年從義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）展開中職生涯，2022年轉戰獅隊，生涯在一軍12個球季，目前出賽979場累積1249支安打，生涯打擊率3成44在中職史上排名第2。
胡金龍在國外、中職生涯總計22年，他表示，能夠打到40幾歲，已經是上天給的禮物，好好享受生涯最後一年。
胡金龍引退賽預售票明天中午12點開賣（擁有年度季票者），10日全面開放預售，共有6種票價，最貴的AAOA應援席980元，最便宜外野自由席350元，ibon預售票折扣50元。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言