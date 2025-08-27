快訊

核三公投同意高不等於收核廢料 楊鎮浯：金門人非見錢眼開

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片
圖為核三廠外觀。圖／聯合報系資料照片

近期核廢料存放議題引發外界高度關注，金門前縣長楊鎮浯今日晚間在臉書發文指出，金門民眾在「核三延役」公投中同意票比例偏高，主要反映出鄉親對能源資源不足的憂慮，這是制度設計下給予金門人的選擇權，不應被過度解讀。

楊鎮浯批評，有民進黨議員藉此鼓吹將核廢料放置金門，甚至以「一地贊成就應該設廠」類比，完全是錯誤的概念置換。他反問，若照此邏輯，全台凡有縣市支持焚化爐，就該到處設廠，這豈不是荒謬？

他強調，核廢場址涉及專業環境評估、住民意志表達，以及諸多政治因素，並非民代片面發言就能拍板定案。這攸關安全與世代責任，我們這一代甚至有沒有權力為後代決定，都仍待討論，怎能拿市場喊價式的「百億睦鄰補助」當成交易條件？金門人豈是見錢眼開！

楊鎮浯指出，金門是一個多元社會，意見並存，絕非一言堂。民進黨民代不應見獵心喜，更不能因一場公投或某些極端言論，就操弄輿論，把核廢料議題推到金門頭上。

他最後呼籲，民意代表肩負為民發聲的責任，公開言論應審慎，不該以輕慢或挑釁的發言，讓金門無端陷入輿論風暴，平添誤解與批評。

