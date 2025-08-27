核廢料言論遭誤解 陳玉珍致歉：決策要以金門民意為依歸

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨立委陳玉珍昨日提出核廢料可評估放二膽，引起各界嘩然與批評，陳玉珍今日表示，強調自己的言論遭部分斷章取義、誤導標題，導致許多鄉親誤解與擔憂。圖／聯合報資料照片
近期核廢料存放議題引發外界高度關注，金門縣立委陳玉珍曾提及可考慮放在無居民的二膽島，陳今日表示，強調自己的言論遭部分斷章取義、誤導標題，導致許多鄉親誤解與擔憂。她坦言，許多長輩甚至因此徹夜難眠、致電提醒，對此深感不安，並誠摯向金門鄉親致歉，「讓大家擔心了。」

陳玉珍表示，自己從地方議員一路走到中央立委，始終秉持「沒辦法，就想方法」的信念，積極協助鄉親解決問題。她指出，面對行政部門常以「依法無據」推託，她總會努力在合法框架下尋求可行解方，務實處理民眾陳情，讓問題有路可走、有法可依，「絕不輕言放棄。」

陳玉珍強調，她對於核廢料存放等重大公共議題，從未片面主張，更反覆重申「最終決策必須以金門鄉親民意為依歸」。她強調，自己從政風格雖果決，但絕非獨斷獨行，而是願意傾聽、尊重專業、廣納意見，任何討論，都會以金門的安全與福祉為最高原則。

她也提到，對於敏感議題，她希望社會能保持理性討論空間，提出不同思考方向不代表堅持立場，而是盼望能探索更多可能性。

陳玉珍最後感謝鄉親的提醒與支持，強調民意始終是她前進的最大力量；她說，未來將持續透過雙向交流，堅守「沒辦法就想方法」的初心，不懈推動金門發展，也希望與鄉親攜手，為金門的未來共同努力。

