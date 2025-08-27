快訊

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

現場一片狼藉！土城汽車突逆向撞翻5機車 騎士遭撞飛、人車倒地

核廢存放議題 陳玉珍：決策須以金門民意為依歸

中央社／ 金門27日電
金門出身國民黨籍立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
金門出身國民黨籍立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

核廢處理議題近日引起關注，針對核廢暫存金門構想，金門出身國民黨籍立委陳玉珍今天說，對核廢料這類高度爭議議題，最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。

核三延役公投日前落幕，有媒體報導，民進黨新北市議員林秉宥近日拋出「將核廢料暫存金門」構想；對此陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島，而是可考慮無居民的二膽島。她並表示，除安全外還有3項前提，包含地質條件、補償條件及開放金門民眾公投。

針對核廢料議題，陳玉珍今天透過新聞稿表示，對核廢料這類高度爭議議題，雖深知社會已難以理性對話，但仍希望能嘗試提出不同思考方向；最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。

陳玉珍表示，她是願意傾聽、尊重專業、廣納意見的人，未來也會持續以「金門民意」與「金門福祉」為核心，謹慎面對每一項公共政策。

此外，金門縣副縣長李文良昨天出席活動談到核廢存放議題時也說，核廢料放在哪裡，不管是在金門還是台灣任何地方都是議題，普遍看法是核廢料最好能遠離所住的地方，針對這個議題，金門民眾並沒有集體意志的展現，「對任何意見看法，我們還是先保留」。

公投 核電 核三

延伸閱讀

侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意

核廢料恐進金門？陳玉珍：可評估放二膽島、不影響居民

細數國民黨近年勝仗 陳玉珍：應肯定朱立倫並還他公道

影／重啟核三公投登場 陳玉珍：金門投票率恐創新低

相關新聞

核廢料言論遭誤解 陳玉珍致歉：決策要以金門民意為依歸

近期核廢料存放議題引發外界高度關注，金門縣立委陳玉珍曾提及可考慮放在無居民的二膽島，陳今日表示，強調自己的言論遭部分斷章...

核三公投後有望發展「先進核能」？ 清大團隊訪美取經

核三公投出爐後，賴清德總統表示不排除發展先進核能，何謂「先進核能」？台灣有發展空間嗎？聯合報數位版獨家取得目前台灣的研究進度，解析先進核能的可能性。

陳玉珍：核廢料可評估放二膽島

核三延役公投落幕，民進黨新北議員林秉宥近日拋出「將核廢料暫存金門」構想，引發議論，立委陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島...

杜奕瑾喊「太陽能供電超越中火」引論戰 網反問：晚上怎麼辦？

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在核三重啟公投日隔天、24日引用台電公開資訊PO文，核三重啟公投失敗、有人歸咎天氣太熱？並...

【重磅快評】核三重啟翻頁 反方亟思少數綁架新民意？

核三重啟公投前夕，有反核人士在「公共政策網路參與平臺」提案建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市...

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

大罷免大失敗之後，未跟大選綁在一起的核三重啟公投也以多數反映民意支持核電，加上檢方開始偵辦綠能弊案，令人開始感受到風向已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。