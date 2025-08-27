核廢存放議題 陳玉珍：決策須以金門民意為依歸
核廢處理議題近日引起關注，針對核廢暫存金門構想，金門出身國民黨籍立委陳玉珍今天說，對核廢料這類高度爭議議題，最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。
核三延役公投日前落幕，有媒體報導，民進黨新北市議員林秉宥近日拋出「將核廢料暫存金門」構想；對此陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島，而是可考慮無居民的二膽島。她並表示，除安全外還有3項前提，包含地質條件、補償條件及開放金門民眾公投。
針對核廢料議題，陳玉珍今天透過新聞稿表示，對核廢料這類高度爭議議題，雖深知社會已難以理性對話，但仍希望能嘗試提出不同思考方向；最終決策必須以「金門鄉親的民意」為依歸。
陳玉珍表示，她是願意傾聽、尊重專業、廣納意見的人，未來也會持續以「金門民意」與「金門福祉」為核心，謹慎面對每一項公共政策。
此外，金門縣副縣長李文良昨天出席活動談到核廢存放議題時也說，核廢料放在哪裡，不管是在金門還是台灣任何地方都是議題，普遍看法是核廢料最好能遠離所住的地方，針對這個議題，金門民眾並沒有集體意志的展現，「對任何意見看法，我們還是先保留」。
