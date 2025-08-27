快訊

陳玉珍：核廢料可評估放二膽島

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
民進黨籍新北市議員林秉宥提出將核廢料放金門的構想，國民黨立委陳玉珍強調不會接受核廢料放在金門本島，而是建議考慮無居民的二膽島。圖／聯合報資料照片
核三延役公投落幕，民進黨新北議員林秉宥近日拋出「將核廢料暫存金門」構想，引發議論，立委陳玉珍說，不會接受核廢料放金門本島，而是可考慮無居民的二膽島。副縣長李文良說，須以金門整體民意為依歸，還沒有完整調查。

林秉宥指出，金門97%支持核能，也有大量地下坑道，根本是現成的核廢料儲存設施，民眾也不反對，建議高階核廢料送到金門暫儲。也提議由金門出面與中國大陸洽談核電採購，用電不足的部分由中國核電補上。

陳玉珍指出，二膽島隸屬金門，與金門距離13公里，中央會比照其他核電廠提供睦鄰經費，蘭嶼40年前的核廢料補償金，就有25.5億，加上每年數億元，若能增加財源，對地方發展有助益。

她坦言，核廢料與兩岸通電議題仍敏感，若涉及大陸因素，須經過國安高層通盤檢討、台電評估地質條件可行，與縣民公投。若能找到無居民的適合地點，透過具體睦鄰回饋，或許是解決台灣能源困境的方向。

李文良強調，二膽島方案同樣需要民眾集體意見，才能進一步推進，至於「大陸通電」須符合國家政策才可能推動，現階段中央仍能支應金門供電需求，短期沒有急迫性。

金門無黨籍議員吳佩雯批，林秉宥提案是「假建議、真側翼」，台灣本島核一、核二、核三所發電力，從未供應金馬澎三離島，如今卻要求金門承擔核廢料風險。

