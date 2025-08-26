杜奕瑾喊「太陽能供電超越中火」引論戰 網反問：晚上怎麼辦？

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在核三重啟公投日隔天、24日引用台電公開資訊PO文，核三重啟公投失敗、有人歸咎天氣太熱？並指「太陽能供電超越中火（台電台中發電廠）」，引熱議，有網友稱「等晚上看火力發電比例占多少」、「剛剛去查了一下，看起來沒太陽能也不會缺電啊！」「支持中火關掉改核電廠」。

依台電官網資料顯示，太陽光電日間發電量高於中火，夜間降為0；以26日凌晨為例，太陽能發電0，燃氣發電44.305%、燃煤26.274%為發電主力，民營電廠燃氣占11.382%，水力1.655%，風力則占0.640%。

杜奕瑾24日在臉書表示，「太陽能供電超越中火！」核三重啟公投失敗、有人歸咎天氣太熱？那可以了解一下為什麼天氣太熱現在供電充裕呢？歡迎大家多多宣導，台電即時供電儀表板。這個世界不是只有核電跟台中火力發電廠。還有很多各路電廠的努力以及再生能源分散發電的後起之秀。

杜奕瑾貼出台電24日中午的電力資訊表示，太陽能發電占台電系統各機組發電量26.965%，高於中火的21.270%；杜奕瑾還在台電即時供電儀表板上寫上「供電充足」。

杜奕瑾PO文一出，引發網友熱議。有網友稱「長知識推」、「等晚上看火力發電比例占多少」、「某天晚上的供電：風力+儲能還是超過核三廠可發電量」；也有網友稱「支持中火關掉改核電廠」、「支持中火關閉建立無核低碳家園」、「昨天也是拿出這個打臉喊缺電的鄰居！」、「成本若要用在核廢料清理上，那也可以研究新式的太陽能板」。

