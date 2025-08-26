杜奕瑾喊「太陽能供電超越中火」引論戰 網反問：晚上怎麼辦？
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在核三重啟公投日隔天、24日引用台電公開資訊PO文，核三重啟公投失敗、有人歸咎天氣太熱？並指「太陽能供電超越中火（台電台中發電廠）」，引熱議，有網友稱「等晚上看火力發電比例占多少」、「剛剛去查了一下，看起來沒太陽能也不會缺電啊！」「支持中火關掉改核電廠」。
依台電官網資料顯示，太陽光電日間發電量高於中火，夜間降為0；以26日凌晨為例，太陽能發電0，燃氣發電44.305%、燃煤26.274%為發電主力，民營電廠燃氣占11.382%，水力1.655%，風力則占0.640%。
杜奕瑾24日在臉書表示，「太陽能供電超越中火！」核三重啟公投失敗、有人歸咎天氣太熱？那可以了解一下為什麼天氣太熱現在供電充裕呢？歡迎大家多多宣導，台電即時供電儀表板。這個世界不是只有核電跟台中火力發電廠。還有很多各路電廠的努力以及再生能源分散發電的後起之秀。
杜奕瑾貼出台電24日中午的電力資訊表示，太陽能發電占台電系統各機組發電量26.965%，高於中火的21.270%；杜奕瑾還在台電即時供電儀表板上寫上「供電充足」。
杜奕瑾PO文一出，引發網友熱議。有網友稱「長知識推」、「等晚上看火力發電比例占多少」、「某天晚上的供電：風力+儲能還是超過核三廠可發電量」；也有網友稱「支持中火關掉改核電廠」、「支持中火關閉建立無核低碳家園」、「昨天也是拿出這個打臉喊缺電的鄰居！」、「成本若要用在核廢料清理上，那也可以研究新式的太陽能板」。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言