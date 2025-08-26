快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

聯合報／ 主筆室
已請辭的經濟部長郭智輝今日被媒體問及鄭亦麟涉貪遭搜索約談一事，他表示「有些人就是不自愛」、「真正大尾的還未浮出水面」，再度引來外界關注。圖／聯合報系資料照片
已請辭的經濟部長郭智輝今日被媒體問及鄭亦麟涉貪遭搜索約談一事，他表示「有些人就是不自愛」、「真正大尾的還未浮出水面」，再度引來外界關注。圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗之後，未跟大選綁在一起的核三重啟公投也以多數反映民意支持核電，加上檢方開始偵辦綠能弊案，令人開始感受到風向已變的微妙轉變。

過去數年，民進黨政府推動「非核家園」，積極發展綠色能源，意圖透過太陽能與風力發電，逐步取代傳統的核能發電。政策的推動過程卻引發諸多爭議。首先是綠能發電的穩定性問題，其間歇性與不確定性使得電力供應面臨挑戰。其次，隨著綠能產業的蓬勃發展，各種弊端與圖利案件浮上檯面。從光電業者與地方勢力的勾結，到不當的土地利用，不僅侵害能源的根基，也讓民眾加深對綠能的疑慮。

尤其是綠能被一味吹捧，利之所趨亦藏污納垢。最新爆出「小英男孩」--綠能中心前副執行長鄭亦麟涉入綠能弊案，雖然案情還不清楚，但他的背景自然引發外界好奇，賴政府此時大舉查弊的背後蘊含的政治意義。已請辭的經濟部長郭智輝今日被媒體問及鄭亦麟涉貪遭搜索約談一事時，即語帶玄機表示「有些人就是不自愛」，「真正大尾的還未浮出水面」，更引人遐想。

對照之前和碩集團董事長童子賢呼籲全民為核三重啟公投投下同意票，針對民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，童子賢回應，政治清廉、做好環境保護就是一流國家象徵，地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家，身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民。他的這番談話，不僅說出民眾對現今台灣綠能政策走向的心聲，也呼應了郭智輝口中說的「有人不自愛」，而老百姓即使看不懂綠能這盤生意背後的盤根錯節，也能隱約看出特定勢力靠著綠能發大財。

好在，公投多數民意支持核三重啟之後，賴政府的態度出現鬆動。台電開始檢視「重啟核電廠」的可能步驟，代表能源政策的潛在翻轉訊號。台電一向是政府能源路線的執行者，意味過去核電絕不再啟的鐵律已經出現裂縫。儘管賴政府當前的策略，仍是以「技術檢驗」和「安全評估」來爭取時間，暫時把核能放在模糊地帶。這樣的迴避，無法滿足日益清醒的社會，政策轉向的路徑終究會隱然浮現。

綠能並非絕對的罪惡，但它無法取代核能作為基載電力的角色，核能的高效率與低碳排放的特性，使其在能源轉型中無法缺席。每一度不排碳的電都很可貴，台灣土地珍貴，讓核能來幫忙，可以減少綠能發展的環境破壞。而賴政府開始檢視綠能弊端，若能認真查下去，至少是個好的開始。

公投 核電 核三 大罷免 郭智輝 童子賢 非核家園

延伸閱讀

稱無產業被犧牲挨轟 卓揆：鄭麗君是指強力支持 林岱樺應沒聽清楚

郭智輝被修理在案 綠營人士：未來恐沒業界專才敢入閣

失言不斷屢遭外界點名下台 經濟部長郭智輝內部信曝光「已辭職」

影／屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

相關新聞

【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

大罷免政治海嘯後，民進黨上下還穿著褲子的寥寥可數，急捉戰犯遮羞，竟連總統是獨裁昏君的機密都洩露了。賴系綠委護主心切，槍口...

【重磅快評】賴政府綠電大查案 誰是郭智輝口中真正的大尾？

大罷免大失敗之後，未跟大選綁在一起的核三重啟公投也以多數反映民意支持核電，加上檢方開始偵辦綠能弊案，令人開始感受到風向已...

【重磅快評】「小英男孩」涉綠能弊案是個案還是冰山一角？

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協...

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

核三重啟公投雖未過門檻，但同意票碾壓不同意票，總統賴清德表示尊重社會意見，請台電在法規公告後啟動核電機組安全檢查；台電稱...

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

大罷免全軍覆沒，藍白守住濁水溪以北城池；核三公投催出南部票倉警訊。賴清德耗時逾一年的「政變」慘敗，後座力不斷衝擊權力基礎...

【即時短評】林思銘拿下近7成不同意票 挺進下屆縣長關鍵在這

823新竹縣第二選區立委林思銘成功守住席次，最終同意票3萬3813票、不同意票7萬6239票，不同意票占近7成。這場罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。