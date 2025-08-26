影／「為何不放總統府？」金門議員吳佩雯酸林秉宥核廢提案可笑

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民進黨籍新北市議員林秉宥昨天公開建議將核廢料暫存金門一事，金門縣議員吳佩雯今日強烈反擊，直批此舉是「假建議、真側翼」，不僅可笑，更令人憤怒，凸顯執政黨在能源政策上的無能。記者蔡家蓁／攝影
民進黨籍新北市議員林秉宥昨天公開建議將核廢料暫存金門一事，金門縣議員吳佩雯今日強烈反擊，直批此舉是「假建議、真側翼」，不僅可笑，更令人憤怒，凸顯執政黨在能源政策上的無能。記者蔡家蓁／攝影

民進黨籍新北市議員林秉宥昨天公開建議將核廢料暫存金門一事，金門縣議員吳佩雯今日強烈反擊，直批此舉是「假建議、真側翼」，不僅可笑，更令人憤怒，凸顯執政黨在能源政策上的無能；吳佩雯也譏諷。林以金門有「地下坑道」為由主張儲存核廢，那同理來說，更應提議將核廢存放在總統府底下，當年阿扁說底下有兩條秘密通道，空間應該足夠且安全，更可以省下跨海運費。

吳佩雯表示，台灣本島的核一核二核三所生電力從未用在金馬澎三離島，不論南電北送或北電南送，離島都未曾受惠過。金門縣的電力供給全是來自塔山火力發電廠，也正是因為金門在地發電長期高成本及政府無備援政策，才有後來「兩岸通電」的議題存在。

她痛批，若林議員真以「地下坑道」為由主張存放核廢料，那應該先提議將核廢放在總統府底下，「當年阿扁還說過有秘密通道，空間應該更足夠、安全，還能省下跨海運費。」

吳佩雯進一步指出，823核三重啟公投，本質上是全國民眾對政府能源政策不滿的投票表現，但林議員卻刻意操作「金門97%支持核能」等說法，試圖以數字誤導社會，這完全是民進黨一貫的老把戲，用數字呼嚨大眾。

吳佩雯強調，林秉宥的建議毫無可行性，更形同將離島居民視為次等公民，「根本是排擠、歧視離島，再次掀起對立。」她直言，這種「無腦發言」反而暴露執政黨對能源政策的無助與無能。

最後，她也呼籲中央政府應回歸正軌，著重於有效解決能源問題，包括處理綠電弊案、改善成本高升與效率低落的現況，否則在國際關稅衝擊與能源不穩雙重壓力下，「只會讓國家產業雪上加霜。」

金門在地民眾也氣憤的說，去年一整年民進黨不分區立委沈伯洋一直再說「與中國任何的交流都是統戰的一部分」，現在這句話應該回到民進黨員身上，提這種建議不是賣台嗎？「嚴重質疑，這個議員是不是也被中國統戰了。」

