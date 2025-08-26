在野擬修法重回公投綁大選 李進勇：脫鉤無窒礙 避亂象再傷害民主

核三重啟公投未通過，在野黨有意修法重回公投綁大選。中選會主委李進勇今天說，立法院在2019年修正公民投票法，公投與選舉脫鉤並無窒礙難行之處，為了避免選務亂象再度傷害民主，中選會傾向維持現有制度。

核三重啟公投上周落幕，儘管所有縣市同意票皆高於不同意票，然而未達投票權人總數4分之1門檻而未通過，投票率也是我國公投史上第三低。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將推動公民投票法修法，希望藉此打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值精神。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。李進勇會前受訪時表示，現行的做法就是公投跟選舉脫鉤，源自2019年立法院修正公民投票法，實施至今沒有窒礙難行之處，為了避免重演2018年選務亂象、再次重演傷害民主，中選會還是傾向維持現有制度。

媒體追問，兩波大罷免投票花費許多預算，李進勇則說，中選會一切依法辦理，經費來源都有法律依據，至於其他部分沒有評論。

