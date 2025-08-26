聽新聞
0:00 / 0:00
在野擬修法重回公投綁大選 李進勇：脫鉤無窒礙 避亂象再傷害民主
核三重啟公投未通過，在野黨有意修法重回公投綁大選。中選會主委李進勇今天說，立法院在2019年修正公民投票法，公投與選舉脫鉤並無窒礙難行之處，為了避免選務亂象再度傷害民主，中選會傾向維持現有制度。
核三重啟公投上周落幕，儘管所有縣市同意票皆高於不同意票，然而未達投票權人總數4分之1門檻而未通過，投票率也是我國公投史上第三低。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團將推動公民投票法修法，希望藉此打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值精神。
立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。李進勇會前受訪時表示，現行的做法就是公投跟選舉脫鉤，源自2019年立法院修正公民投票法，實施至今沒有窒礙難行之處，為了避免重演2018年選務亂象、再次重演傷害民主，中選會還是傾向維持現有制度。
媒體追問，兩波大罷免投票花費許多預算，李進勇則說，中選會一切依法辦理，經費來源都有法律依據，至於其他部分沒有評論。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言