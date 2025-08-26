苗博雅一句7成民意觀望核能 引爆丁特「KOL」大戰

公投落幕，社民黨議員苗博雅日前在臉書發文指出7成民眾對核能觀望，引發不小爭議，就連直播主丁特更直接開嗆，苗只是自我安慰，保住深綠選票。苗則解釋，自己與丁特論點並未衝突，身為KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）不應斷章取義、率眾出征，感嘆自己受到攻擊比貪贓枉法的政客更多。

苗博雅日前在臉書發文針對核三公投未通過表示，投票率僅有3成，代表高達7成民意對核能保持觀望，引發爭議，不少人質疑苗此番質疑，電競直播主丁特更留言表示，這些人可以是政治冷感、對議題沒意見或未深入了解、可能是工作忙碌沒辦法投票等原因，苗卻選擇用「觀望」自我安慰，而不是正視這些特地出門，甚至遠道回家投票的人有75%同意。

丁特批評說，台灣人太常把選舉當成球賽在看待，自己支持的那方一定要贏，如果輸就是各種找藉口，怪裁判黑哨怪天氣不好甚至怪賽制有問題，從來不去認真思在輸贏之間得到什麼共識，彷彿選贏才是從政唯一的路，對於選輸沒有半點檢討或接受他人主流意見態度，「這樣對於台灣的民主制度而言有任何好處嗎？」籲苗博雅回頭是岸。

苗博雅昨晚回應，他所指觀望不代表贊成，也不代表反對，但七成的人沒表態，是客觀事實，她的論點與丁特並未衝突，至於「輸了就是各種找藉口，怪裁判黑哨怪天氣不好甚至怪賽制有問題」，應去跟喊出修公投法的黃國昌說，批丁特不去完整瞭解別人想法，只找了一句話率眾出征，是社會越來越撕裂的原因之一，KOL應該避免這樣做。

苗感嘆說，她是做事的人，從來沒有貪汙詐騙作奸犯科等操守問題，也拒絕豢養網軍，但像她這樣乾淨認真政治人物，長年受到的攻擊，卻比那些掌握權力還貪贓枉法的政客更多，呼籲丁特，「如果你自認是中立評論，請用檢視別人一樣的標準檢視我就好了。」

不過丁特也在下方留言說，用觀望兩個字就是想掩飾無法得到民心失敗論點而已，質疑苗「必須用鴕鳥心態帶著支持者繼續開失智列車才能保住你的深綠票嗎？南部都同意大於不同意了還不願意轉彎？」留言只是盼苗反核三論點，能在823後趕快下車，卻被當成一種出征，更表示歡迎苗隨時到他節目來call in。 公投落幕，社民黨議員苗博雅日前在臉書發文指出7成民眾對核能觀望，引發不小爭議，更與直播主丁特在留言區來回交鋒。圖／取自丁特臉書

