核廢料恐進金門？陳玉珍：可評估放二膽島、不影響居民

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民進黨籍新北市議員林秉宥提出將核廢料放金門的構想，國民黨立委陳玉珍今日強調不會接受核廢料放在金門本島，而是建議考慮無居民的二膽島。圖／聯合報資料照片
民進黨籍新北市議員林秉宥提出將核廢料放金門的構想，國民黨立委陳玉珍今日強調不會接受核廢料放在金門本島，而是建議考慮無居民的二膽島。圖／聯合報資料照片

全國性公投核三延役」於23日落幕，但核能議題在島內持續延燒。民進黨籍新北市議員林秉宥提出將核廢料放金門的構想，引起譁然。金門立委陳玉珍今日表示，其中「核廢料存放」與「兩岸通電」部分有值得參考之處，但她強調不會接受核廢料放在金門本島，而是建議考慮無居民的二膽島。

陳玉珍指出，核廢料最敏感的問題在於存放地點，「放在金門本島，居民一定不會接受，我自己也不支持。」但金門並非僅有大、小金門兩島，還有其他小島可供選擇，其中二膽島沒有居民；如果真的要考慮，可以評估二膽島，至少不會影響民眾生活安全。

她補充，若核廢料設置於二膽島，仍然隸屬金門縣，中央應比照其他核電廠提供睦鄰經費，這筆經費不會少，能夠增加金門的財源，對地方發展也有助益。此外，二膽島距離金門有13公里，距離遙遠。

此外，蘭嶼的核廢料補償金，在40年前就有25.5億，加上每年數億元，經過這40年的通膨，相信在現在一定更可觀。

至於林秉宥提出的「買中國核電」構想，陳玉珍認為，大陸之前就提出要跟金門通電，所以林的構想可行，因為目前金門以燃油發電為主，台電每年須額外支出20至30億元成本，如果能接電，至少金門先使用，就能幫台電減少龐大支出，若這筆虧損可以部分提撥給金門，對金門的財政也很有幫助。

她進一步表示，大陸過去多次表達願意「通電」，若能在金門先行落實，後續是否再轉供台灣本島，則可交由經濟部評估。這不僅有助台電止血，也能成為兩岸合作的新切入點。

不過，她也坦言，核廢料與兩岸通電議題仍敏感，若涉及大陸因素，亦須先經過國安高層通盤檢討、台電評估地質條件可行，與縣民公投。但她強調，若能找到無居民的適合地點，並透過具體睦鄰回饋方式，或許是解決台灣能源困境的一個思考方向。

公投 核電 核三 台電 陳玉珍 核廢料

