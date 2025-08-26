成案了！反核提案「核廢料放公投同意票最高3縣市」 4天獲近8千人支持
823「核三重啟公投」落幕，最終因投票率僅29.53%，同意票未達25%門檻，結果為「不通過」。不過，全國仍開出434萬多張同意票，遠高於151萬多張不同意票，支持率達73.5%，反映部分民意仍希望續用核能。不過反核人士已於8月19日在「公共政策網路參與平臺」提案，建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得近8000千人附議成案。
提案人指出，核廢料儲存地點是核電發展的基本要件，但台灣民眾對於核能存有長期恐懼；既然有縣市展現高度支持，顯示當地居民更能理性思考接受，若政府將核廢料安置於同意率最高城市，將有助降低社會衝突與政策溝通成本，非常有利核能政策推動。
該提案自8月23日開放連署，僅4天就突破5000人附議門檻，至26日上午8時許已累積超過7958人支持，正式成案。依規定，相關機關須在兩個月內提出具體回應，並評估是否納入政策。根據中選會統計，本次同意票比率最高的前三縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%與苗栗縣86.56%。
回顧歷屆核能公投，2018年「以核養綠」獲近590萬同意票，是唯一通過的提案；2021年「重啟核四」則以426萬不同意票險勝380萬同意票。此次「核三重啟公投」雖因投票率不足而無效，但同意與不同意票數差距創下歷來最大紀錄，再度突顯台灣社會在核能議題上的尖銳對立。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言