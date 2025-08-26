成案了！反核提案「核廢料放公投同意票最高3縣市」 4天獲近8千人支持

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
823核三重啟公投剛落幕，隨即有反核人士在「公共政策網路參與平」提案，建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得近8000千人附議成案。圖／擷自「公共政策網路參與平臺」
823核三重啟公投剛落幕，隨即有反核人士在「公共政策網路參與平」提案，建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得近8000千人附議成案。圖／擷自「公共政策網路參與平臺」

823「核三重啟公投」落幕，最終因投票率僅29.53%，同意票未達25%門檻，結果為「不通過」。不過，全國仍開出434萬多張同意票，遠高於151萬多張不同意票，支持率達73.5%，反映部分民意仍希望續用核能。不過反核人士已於8月19日在「公共政策網路參與平臺」提案，建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得近8000千人附議成案。

提案人指出，核廢料儲存地點是核電發展的基本要件，但台灣民眾對於核能存有長期恐懼；既然有縣市展現高度支持，顯示當地居民更能理性思考接受，若政府將核廢料安置於同意率最高城市，將有助降低社會衝突與政策溝通成本，非常有利核能政策推動。

該提案自8月23日開放連署，僅4天就突破5000人附議門檻，至26日上午8時許已累積超過7958人支持，正式成案。依規定，相關機關須在兩個月內提出具體回應，並評估是否納入政策。根據中選會統計，本次同意票比率最高的前三縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%與苗栗縣86.56%。

回顧歷屆核能公投，2018年「以核養綠」獲近590萬同意票，是唯一通過的提案；2021年「重啟核四」則以426萬不同意票險勝380萬同意票。此次「核三重啟公投」雖因投票率不足而無效，但同意與不同意票數差距創下歷來最大紀錄，再度突顯台灣社會在核能議題上的尖銳對立。

