快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

國安危機？公投投票人數一公布⋯網驚呆：18歲以下只剩這些人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣人口總數截至7月為止是2333萬7936人，依據中選會統計，公投選舉人數為2000萬2091人，等於18歲以下人口為333萬5845人，令不少網友驚訝。本報資料照片
台灣人口總數截至7月為止是2333萬7936人，依據中選會統計，公投選舉人數為2000萬2091人，等於18歲以下人口為333萬5845人，令不少網友驚訝。本報資料照片

核三公投剛過，有網友指出台灣總人口約2330萬，投票人口大概2000萬，代表未滿18歲只剩下約330萬人，直呼「這比例有夠誇張耶」。而花蓮今年1到5月出生人口數僅600多人，顯見少子化嚴重。民代表示，未來花蓮在生育補貼、育嬰假福利可提高，尤其未來有財劃法挹注，建議多著眼人口流失問題。

內政部本月初公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至7月為止是2333萬7936人，依據中選會統計，公投選舉人數為2000萬2091人，等於18歲以下人口為333萬5845人。

根據內政部資料，台灣人口比去年同期減少7萬1387人，與6月相比減少8805人；今年7月出生數為8939人，較去年同期少了1485人，也比6月減少29人，長期來看，人口連續19個月負成長，少子化嚴重。另截至7月底，65歲以上人口數為458萬3678人，占19.64%，今年正邁向超高齡社會。

有網友在Threads貼文，驚訝18歲以下只有330萬人，引起廣泛討論，紛紛感嘆「真的不知道這330萬人要怎麼負擔2000萬人」，還有網友留言，表示前總統陳水扁8年任期，出生人口從30.8萬大跌到19.8萬，前總統馬英九則從19.8萬小漲到20.9萬，前總統蔡英文卻從20.9萬大跌到13.5萬，預計賴清德總統任期內，再跌到10萬以下。

花蓮也逃不過少子化浪潮，儘管縣府、鄉鎮推出生育津貼，最多可領12萬元，但今年1到5月出生人口數僅635人，創55年來同期最低紀錄。根據縣府民政處統計，花蓮10年前總人口有33.1萬人，到今年7月人口剩下31.3萬人，已至少連續24年人口減少，顯示少子化問題日益嚴重。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，花蓮天災多，醫療資源不平均，導致人口外移，連帶出生嬰兒減少，就連過去生養眾多的部落也有少子化現象。建議縣府未來分配到財劃法經費後，提出友善相關政策，可提高青年的補助、生育補貼，留職停薪、育嬰假福利，補足醫療環境，幫助產業提升。

針對花蓮生育補助，縣議員張美慧表示，補助有必要性，但少子化問題複雜，縣府應該要多方思考怎麼吸引年輕人回來花蓮，尤其地方政府最清楚在地育兒環境與產業就業狀況，希望能減緩少子化速度。

公投 核電 核三

延伸閱讀

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

高雄仁武人口破10萬 陳其邁喊話「治水努力到這裡」要交棒了

花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍

花蓮男子22次無照累罰40萬 遭查封土地後速繳清

相關新聞

成案了！反核提案「核廢料放公投同意票最高3縣市」 4天獲近8千人支持

823「核三重啟公投」落幕，最終因投票率僅29.53%，同意票未達25%門檻，結果為「不通過」。不過，全國仍開出434萬多張同意票，遠高於151萬多張不同意票，支持率達73.5%，反映部分民意仍希望續用核能。不過反核人士已於8月19日在「公共政策網路參與平臺」提案，建議「將核廢料儲放在『重啟核三公投』贊成票數比例最高的三個縣市」，已獲得近8000千人附議成案。

國安危機？公投投票人數一公布⋯網驚呆：18歲以下只剩這些人

核三公投剛過，有網友指出台灣總人口約2330萬，投票人口大概2000萬，代表未滿18歲只剩下約330萬人，直呼「這比例有...

傅崐萁建議向美採購小型核能 卓揆：可開放討論

核三重啟公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天質詢時建議，政府與美國在關稅談判時要注意天然氣及...

公投雖未過 台電盤點核1~3廠重啟條件

核三重啟公投雖未過門檻，但台電董事長曾文生昨指出，台電將同步對核一、核二、核三廠展開現況盤點，釐清有無重啟條件，如果有重...

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

核三重啟公投雖未過門檻，但同意票碾壓不同意票，總統賴清德表示尊重社會意見，請台電在法規公告後啟動核電機組安全檢查；台電稱...

核三公投未過門檻後 台電接下來要這麼做

核三公投後，台電將啟動自我安全檢查，台電董事長曾文生表示，全球核能機組不是想要延役就能成功，對台電來說，人民對這件事情有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。