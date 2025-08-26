國安危機？公投投票人數一公布⋯網驚呆：18歲以下只剩這些人

核三公投剛過，有網友指出台灣總人口約2330萬，投票人口大概2000萬，代表未滿18歲只剩下約330萬人，直呼「這比例有夠誇張耶」。而花蓮今年1到5月出生人口數僅600多人，顯見少子化嚴重。民代表示，未來花蓮在生育補貼、育嬰假福利可提高，尤其未來有財劃法挹注，建議多著眼人口流失問題。

內政部本月初公布最新戶口統計資料，台灣人口總數截至7月為止是2333萬7936人，依據中選會統計，公投選舉人數為2000萬2091人，等於18歲以下人口為333萬5845人。

根據內政部資料，台灣人口比去年同期減少7萬1387人，與6月相比減少8805人；今年7月出生數為8939人，較去年同期少了1485人，也比6月減少29人，長期來看，人口連續19個月負成長，少子化嚴重。另截至7月底，65歲以上人口數為458萬3678人，占19.64%，今年正邁向超高齡社會。

有網友在Threads貼文，驚訝18歲以下只有330萬人，引起廣泛討論，紛紛感嘆「真的不知道這330萬人要怎麼負擔2000萬人」，還有網友留言，表示前總統陳水扁8年任期，出生人口從30.8萬大跌到19.8萬，前總統馬英九則從19.8萬小漲到20.9萬，前總統蔡英文卻從20.9萬大跌到13.5萬，預計賴清德總統任期內，再跌到10萬以下。

花蓮也逃不過少子化浪潮，儘管縣府、鄉鎮推出生育津貼，最多可領12萬元，但今年1到5月出生人口數僅635人，創55年來同期最低紀錄。根據縣府民政處統計，花蓮10年前總人口有33.1萬人，到今年7月人口剩下31.3萬人，已至少連續24年人口減少，顯示少子化問題日益嚴重。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，花蓮天災多，醫療資源不平均，導致人口外移，連帶出生嬰兒減少，就連過去生養眾多的部落也有少子化現象。建議縣府未來分配到財劃法經費後，提出友善相關政策，可提高青年的補助、生育補貼，留職停薪、育嬰假福利，補足醫療環境，幫助產業提升。

針對花蓮生育補助，縣議員張美慧表示，補助有必要性，但少子化問題複雜，縣府應該要多方思考怎麼吸引年輕人回來花蓮，尤其地方政府最清楚在地育兒環境與產業就業狀況，希望能減緩少子化速度。

