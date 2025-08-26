公投雖未過 台電盤點核1~3廠重啟條件

核三重啟公投雖未過門檻，但台電董事長曾文生昨指出，台電將同步對核一、核二、核三廠展開現況盤點，釐清有無重啟條件，如果有重啟條件，才會啟動自我安檢，再送核安會審查。

曾文生表示，台灣對於使用的能源組合，過去社會意見一直很分歧，對核安也有疑慮，但從福島核災發生十多年來，人民偏好已有所改變，只是既有核電廠到底能否運轉，安全情況、機組老化情況，是否能透過設備更新解決，都要有科學的基礎。

曾文生表示，對台電來說，在核管法修法通過，子法也公布後，就會進入到第一個層次，也就是台灣的核能電廠「到底能不能重啟」，是否具備重啟條件，台電要按部就班來做，先對核一到核三共三座電廠進行「現況評估」。

曾文生說，目前三座電廠的爐心內用過燃料棒處理進度、乾貯設施興建進度等都不盡相同，核三廠目前爐心是空的，可以立即盤點；核二廠正在建造乾式儲存，完工後移除燃料棒才能做爐心檢查，預估要明年底才能開始清空爐心；核一廠的乾式儲存已經有燃料棒，目前一部機組爐心空著，第二部機組還要五至六個月才能清空爐心，至於核四廠則沒有相關評估規畫。

曾文生坦言，核一整備度較差，除機組外，已拆除設備也要評估是否再裝回。核二廠位在人口密集的北東電網區內，供電最具有價值。三座電廠同時評估，但客觀條件不相同，條件完整度也都會影響後端的進度，台電把資訊準備充分就會跟社會說明。至於需要多少時間，他僅表示盡快。

曾文生指出，在盤點後如果條件允許，就進入自我安檢階段，如台電有再運轉計畫，需要把整個電廠恢復到停機以前狀況，包括人員編制，初期設備不更換前提下，大修也必須完成，並找原廠西屋進行檢查，估計仍是一年半到兩年的時間。

此外，立法院本周將處理韌性特別條例、災後重建特別預算，台電分別有兩百億及一○二億元預算，以執行電網韌性強化。對於部分民代主張地下化，台電說，線路地下化並非萬靈丹，會導致修復更困難、時間會更久，且地下化成本是架空的十倍之多，以目前電價無法支撐。

