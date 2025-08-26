聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁建議向美採購小型核能 卓揆：可開放討論

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

核三重啟公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天質詢時建議，政府與美國在關稅談判時要注意天然氣及核能等項目，尤其應將「小型核能」列入投資或必須購買的項目。行政院長卓榮泰回應，先進核能技術可開放討論，只要解決安全問題、沒有核廢料，這就會成為台灣能源新的思考模式。

台美關稅談判的能源議題成為焦點，包含天然氣、「小型核能」等。

傅崐萁質詢時向卓榮泰呼籲，台灣向美國預購阿拉斯加天然氣，應該請美國提供融資、發行可轉換公司債（CB）等，且要保證投報率高於利息，台灣經濟才不會被犧牲。卓榮泰回應，阿拉斯加天然氣投資案不是只有美國與台灣，世界各國都有，應該會有各國標準通用的方式。

傅崐萁還說，電力就是國力、戰力，與美國談判時也應將「小型核能」，也就是小型模組化的反應爐（SMR）列入投資或者必須購買的項目。

卓榮泰表示，會希望購買更多安全能源，而賴總統也講過，先進核能技術都是可以開放討論及學習的目標，只要可以解決安全問題、沒有核廢料的問題、社會有高度共識，就會成為台灣能源政策新的思考模式。

公投 核電 核三

延伸閱讀

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫

政院啟動內閣改組 吳思瑤：鼓勵卓榮泰大破大立

相關新聞

公投雖未過 台電盤點核1~3廠重啟條件

核三重啟公投雖未過門檻，但台電董事長曾文生昨指出，台電將同步對核一、核二、核三廠展開現況盤點，釐清有無重啟條件，如果有重...

傅崐萁建議向美採購小型核能 卓揆：可開放討論

核三重啟公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天質詢時建議，政府與美國在關稅談判時要注意天然氣及...

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

核三重啟公投雖未過門檻，但同意票碾壓不同意票，總統賴清德表示尊重社會意見，請台電在法規公告後啟動核電機組安全檢查；台電稱...

核三公投未過門檻後 台電接下來要這麼做

核三公投後，台電將啟動自我安全檢查，台電董事長曾文生表示，全球核能機組不是想要延役就能成功，對台電來說，人民對這件事情有...

核三延役公投重創民進黨 游淑慧曝2大失靈

823罷免案與核三延役公投結果出爐後，國民黨議員游淑慧分析，這次公投才是最重創民進黨，因這次公投代表民進黨2大失靈：一是...

順應公投民意 工商協進會盼核能納考量

工商協進會昨天指出，核三重啟公投獲得高支持度，建議政府務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。