傅崐萁建議向美採購小型核能 卓揆：可開放討論

核三重啟公投結束後，能源議題持續引發討論，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天質詢時建議，政府與美國在關稅談判時要注意天然氣及核能等項目，尤其應將「小型核能」列入投資或必須購買的項目。行政院長卓榮泰回應，先進核能技術可開放討論，只要解決安全問題、沒有核廢料，這就會成為台灣能源新的思考模式。

傅崐萁質詢時向卓榮泰呼籲，台灣向美國預購阿拉斯加天然氣，應該請美國提供融資、發行可轉換公司債（CB）等，且要保證投報率高於利息，台灣經濟才不會被犧牲。卓榮泰回應，阿拉斯加天然氣投資案不是只有美國與台灣，世界各國都有，應該會有各國標準通用的方式。

傅崐萁還說，電力就是國力、戰力，與美國談判時也應將「小型核能」，也就是小型模組化的反應爐（SMR）列入投資或者必須購買的項目。

卓榮泰表示，會希望購買更多安全能源，而賴總統也講過，先進核能技術都是可以開放討論及學習的目標，只要可以解決安全問題、沒有核廢料的問題、社會有高度共識，就會成為台灣能源政策新的思考模式。

