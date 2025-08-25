民進黨：持續推動能源轉型 穩定供電是政府責任
核三重啟公投未過關，總統賴清德日前說不會排除先進核能。對於民進黨非核家園政策是否轉變，民進黨發言人韓瑩今天表示，民進黨將持續推動能源轉型，穩定供電更是政府責無旁貸的責任。
核三重啟公投未過關，總統賴清德日前指出，如果未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，「我們並不會排除先進核能」。
媒體今天詢及，核三重啟公投案後，民進黨非核家園政策是否轉變。
民進黨發言人韓瑩回應，賴總統對於核能議題的立場，無論公投前後皆一致，核能安全是科學問題，不是一場公投能徹底解決。
韓瑩強調，政府對於核能議題將秉持賴總統的「三大原則」以及「兩個必須」，因此，若未來技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，並不排除先進核能。民進黨將持續推動能源轉型，穩定供電更是政府責無旁貸的責任。
