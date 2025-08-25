快訊

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

聯合報／ 主筆室
核三公投後，台電將啟動安檢。台電董事長曾文生表示，台電本就在進行「再運轉計畫」，三座核電廠同時進行，但進度會依照各電廠狀況而不同，也會對外做說明。圖／聯合報系資料照片
核三重啟公投雖未過門檻，但同意票碾壓不同意票，總統賴清德表示尊重社會意見，請台電在法規公告後啟動核電機組安全檢查；台電稱核管法子法公告後就會啟動核三安檢，並定期向外界報告，台電董座曾文生今天也向媒體說明台電的下一步。曾文生的角色轉換盡顯窘態，再有能耐，也只能為民進黨錯誤能源政策搽脂抹粉，算是這次公投的受災戶。  

曾文生身為台電董座，本應中立專業，卻被民進黨硬是推上核三重啟公投的反方代表；上了辯論台，他無心著墨反對核三重啟的論述，僅強調先公投、再安檢的順序不對，無論公投結果如何，台電都會安檢，預期2年內檢查即可完成，而且不只核三，包括核一、核二也都會進行延役報告。

曾文生在投票日前的表述，其實早已明白宣示，核三除役後必然要安檢，但外界不禁要反問，如果不延役，又何必泿費冗長時間、大量的人力物力進行安檢？更有意思的是，曾文生還說，不只核三，連核一、核二也要進行延役報告，這可是大大超前「民進黨的進度」。以公投反方角度來看，曾文生根本就是「來亂的」，主將表現尚且如此，公投慘敗早已寫好劇本。 

只是，賴清德回應民意要求台電在法規公告後啟動核電機組安檢，曾文生能不能扮演好台電董座角色，那就是一個很重要的課題了。從過去台電執行核電廠延役、安檢的「不良」紀錄來看，曾文生被推上反對核三重啟最前線，現在又要擔起核三的安檢重任，外界對他能否表現稱職，自然要打上大問號。 

曾文生說核一、核二也會進行延役報告，未來是否兌現？仍屬未知；但回頭檢視，過去台電確有提過核一延役申請，核管法今年5月修法之前，即使核一只能運轉40年（兩機組分別於2018、2019年屆期），台電仍於2009年7月向原能會（現為核安會）提出換照申請，將機組運轉期間由40年延長為60年，這是依核子反應器設施管制法及核子反應器設施運轉執照申請審核辦法的規定辦理。

結果，後來台電安檢就耗時4年、送核安會審查花3年，時間不謂不冗長。2016年5月20日蔡英文上台，同年7月7日台電即向原能會撤回核一換照申請案，原能會同日宣布終止審查。台電看顏色辦事，不到兩個月就馬上轉向，原能會收文一天之間就終止審查，這有本於什麼專業嗎？

扯的是，台電在核一屆期前9年就提出延役申請，當時所持理由是確保能源供應穩定，尤其是在能源轉型過渡期間，核能仍是穩定發電的重要基載電力來源。至今看起來還是很有道理，但是接著核二的運轉年限也逼近40年，台電卻毫無作為，難道台灣的能源挑戰已經改變了嗎？

答案顯然不是，台電不僅未接續提出核二延役申請，核一的安檢也曠日廢時，前後竟花4年，原能會也跟著拖拍，審查3年也審不出結果，最後撐到民進黨執政，台電自行撤案才結束這樁延役懸案；如今舊事重演，台電又說要開始安檢，預期約1.5到2年內可以完成，但過去安檢花4年、審查3年都沒有結果，曾文生這次開出的支票能兌現嗎？

公投 核電 核三

