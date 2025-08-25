卓榮泰：若能解決核安核廢 對先進核能持開放態度

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告台美關稅談判進度，面對國民黨立委傅崐萁建議政府將小型先進核能納入台美投資談判，卓榮泰回應，如果可以解決安全問題、沒有核廢料問題，對於新技術都持開放態度。

立法院會今天邀請卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

傅崐萁質詢時表示，重啟核三公投的同意票數高於不同意票數達3倍，顯示民眾對於核能發電的期待，但政府的能源政策背離民意、也背離產業，呼籲政府將小型先進核能納入台美投資談判，確保台灣電力穩定與產業競爭力。

卓榮泰表示，總統賴清德曾說過，先進的核能技術都是未來可以開放討論、接受學習的目標，如果真的可以解決安全問題、沒有核廢料問題，而且有社會高度共識，就會成為未來台灣能源政策一種新的思考模式。

傅崐萁提到，台灣碳排連續9年破9000萬噸，要台灣人民用肺發電，但人民已經做出選擇，請政府適可而止。卓榮泰回應，碳排量逐年下降，台電提過多次精準數據，可以提供傅崐萁參考。

此外，傅崐萁表示，明年度國防支出高達新台幣9495億元，占GDP比重3.3%，他憂心會拖垮財政並排擠民生。他也認為，行政院應依法編列軍人待遇調整及退役警消所得替代相關預算。

卓榮泰說，國防預算是依北約的通案算法，將退撫、海巡、資安等項目納入，才會達此數字，這也展現台灣維護主權與區域穩定的決心；至於軍人待遇調整，行政院已聲請釋憲，待結果出爐後，會依法辦理。

