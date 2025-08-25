快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

卓榮泰：若能解決核安核廢 對先進核能持開放態度

中央社／ 台北25日電

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告台美關稅談判進度，面對國民黨立委傅崐萁建議政府將小型先進核能納入台美投資談判，卓榮泰回應，如果可以解決安全問題、沒有核廢料問題，對於新技術都持開放態度。

立法院會今天邀請卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

傅崐萁質詢時表示，重啟核三公投的同意票數高於不同意票數達3倍，顯示民眾對於核能發電的期待，但政府的能源政策背離民意、也背離產業，呼籲政府將小型先進核能納入台美投資談判，確保台灣電力穩定與產業競爭力。

卓榮泰表示，總統賴清德曾說過，先進的核能技術都是未來可以開放討論、接受學習的目標，如果真的可以解決安全問題、沒有核廢料問題，而且有社會高度共識，就會成為未來台灣能源政策一種新的思考模式。

傅崐萁提到，台灣碳排連續9年破9000萬噸，要台灣人民用肺發電，但人民已經做出選擇，請政府適可而止。卓榮泰回應，碳排量逐年下降，台電提過多次精準數據，可以提供傅崐萁參考。

此外，傅崐萁表示，明年度國防支出高達新台幣9495億元，占GDP比重3.3%，他憂心會拖垮財政並排擠民生。他也認為，行政院應依法編列軍人待遇調整及退役警消所得替代相關預算。

卓榮泰說，國防預算是依北約的通案算法，將退撫、海巡、資安等項目納入，才會達此數字，這也展現台灣維護主權與區域穩定的決心；至於軍人待遇調整，行政院已聲請釋憲，待結果出爐後，會依法辦理。

公投 核電 核三

延伸閱讀

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

傅崐萁疾呼產業希望變絕望 鄭麗君：會用結果來證明努力

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

相關新聞

核三公投未過門檻後 台電接下來要這麼做

核三公投後，台電將啟動自我安全檢查，台電董事長曾文生表示，全球核能機組不是想要延役就能成功，對台電來說，人民對這件事情有...

核三延役公投重創民進黨 游淑慧曝2大失靈

823罷免案與核三延役公投結果出爐後，國民黨議員游淑慧分析，這次公投才是最重創民進黨，因這次公投代表民進黨2大失靈：一是...

順應公投民意 工商協進會盼核能納考量

工商協進會昨天指出，核三重啟公投獲得高支持度，建議政府務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納...

鳥籠公投投票率低 藍白擬修法「重回公投綁大選」

核三重啟公投未通過，在野黨有意修法「重回公投綁大選」。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨天表示，民進黨把公投鎖進鳥籠，現在必須重...

核三公投沒過遭批 黃國昌反駁大罷免才是浪費公帑

核三延役公投雖然拿下434萬餘張同意票，但仍因未達門檻而不通過，因此部分綠營人士認為舉辦公投浪費11億元公帑。民眾黨主席...

宣布要修公投法 黃國昌透露修正案草案「是回復2019年公投法」

核三延役公投達法定門檻不通過，身兼民眾黨主席的立委黃國昌昨宣布，下會期啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，國民黨也表態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。