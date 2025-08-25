核三公投未過門檻後 台電接下來要這麼做

核三公投後，台電將啟動自我安全檢查，台電董事長曾文生表示，全球核能機組不是想要延役就能成功，對台電來說，人民對這件事情有期待，就要評估這工作要怎麼做，也要跟社會大眾做說明，會先儘快進行初步盤點，而後才安檢。

台電董事長曾文生日前表示，無論公投結果如何，台電都展開安檢。他今也強調，不只是核三，而是要把所有核電廠的狀況都盤點一次，台電會審慎的一步一步做該做的工作。

曾文生表示，台灣要用哪些能源組合，意見都很分歧，人民偏好也在改變，但對於台灣的核電廠到底是否具備重啟條件，希望做完檢查後再跟民眾報告，而核管法子法已經公告，台電會先就既有三座核電廠現況說明、評估，再進行下一步的安檢。

曾文生表示，核三廠爐心是空的，而核二廠正在建造乾式儲存，完工後移除燃料棒才能做爐心檢查，預估要明年底才能開始清空爐心，核一廠的乾式儲存已經有燃料棒，目前一部機組爐心是空著，第二部機組在5~6個月也能清空爐心，而過程中都需要核安會審查，

曾文生也說，台電本就在進行「再運轉計畫」，評估把電廠恢復到停機前的狀況，包過設備大修、人員配置等，三座核電廠同時進行，但進度會依照各電廠狀況而不同，也會對外做說明。

