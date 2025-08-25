核三延役公投重創民進黨 游淑慧曝2大失靈

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。本報資料照
823罷免案與核三延役公投結果出爐後，國民黨議員游淑慧分析，這次公投才是最重創民進黨，因這次公投代表民進黨2大失靈：一是南部票倉失靈；另一是慢慢叫不動年輕人。對民進黨來說，這絕對是不能忽略警訊。

游淑慧舉2022年的四大公投為例，當時的核能議題公投案，儘管大多數縣市同意大於不同意票，但最後四大公投都沒過關，是因為民進黨執政的高雄、台南、屏東大量票灌入，最後總票數不同意大過同意票，民進黨僅靠綠營執政縣市票倉就蓋過同意票。

不過這次核三延役公投，開票過程，居然同意票一路大幅領先不同意票，凸顯民進黨連自己票倉都沒出來投票，畢竟這是全國公投，高雄、台南、屏東選民都不出來挺民進黨。

另外，這次公投是18歲以上就能投票，「這也代表民進黨已經慢慢叫不動年輕人了」。這兩點過去都是民進黨的最大優勢，現在都有失靈跡象。

游分析失靈可能的幾個原因，首先，即便是南部親綠選區，人民也想要乾淨能源，尤其高雄也有火電、天然氣儲氣槽，高雄市民都不會擔心用肺發電嗎？不論支持藍綠，哪個人誰不想呼吸新鮮空氣，只是過去民進黨反核優先，民進黨下令投票，南部人也只能支持，但這次不一樣了，南部人用無聲投票的方式，挺乾淨能源，尤其電價不斷上漲，南部人電費當然也都會漲，對民進黨非核家園信心就會動搖。

其次，民進黨一向認為年輕人是民進黨的票，但現在不同了，年輕人對於核三延役公投，並沒有聽民進黨的，核三延役公投結果，同意票碾壓不同意票，對於民進黨而言，絕對是不能忽略的警訊。

公投 核電 核三

