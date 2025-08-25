工商協進會 盼核能納考量

工商協進會昨天指出，核三重啟公投獲得高支持度，建議政府務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納入全面考量，確保供電穩定。

工商協進會指出，穩定的電力供應是產業生存與發展的命脈，也是吸引國際投資的關鍵；這次公投所展現的民意，就是一個重要的參考指標，這促使各界須共同思考如何讓台灣的電力系統更具韌性。

工商協進會表示，核三重啟公投獲得高支持度，這顯示社會大眾普遍關切穩定供電與經濟發展，認為當前的能源政策和電力結構有調整的空間，才能更切實地保障產業發展與民生用電的穩定。

