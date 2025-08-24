核三公投沒過遭批 黃國昌反駁大罷免才是浪費公帑

核三延役公投雖然拿下434萬餘張同意票，但仍因未達門檻而不通過，因此部分綠營人士認為舉辦公投浪費11億元公帑。民眾黨主席黃國昌今天反駁，真正浪費公帑的是民進黨發動大惡罷，結果都不通過，一事無成，這才是浪費公帑。

黃國昌表示，這次公投雖然沒過，但是民意已經非常清楚展現，壓倒性的票數讓民進黨不得不反思非核家園的神主牌，連賴清德總統昨天都說會請核安會提出延役申請，好幾位綠營政治人物也都認為民進黨能源政策必須檢討，如果能讓民進黨錯誤能源政策改變，在台灣能源轉型路上是很重要的事，如果現在民進黨還有人用這樣的話術說公投沒效、沒有意義，這是選擇將頭埋在沙子裡面當鴕鳥，絕對不是國家之福、不是人民之福。 民眾黨主席黃國昌（左）今天出席新北市三重區祖孫同樂活動，並發放小禮物給參加的小朋友。記者潘俊宏／攝影 民眾黨主席黃國昌（右）今天出席新北市三重區祖孫同樂活動，並當場量測血糖數值。記者潘俊宏／攝影 民眾黨主席黃國昌今天出席新北市三重區祖孫同樂活動，並和現場參加的大小朋友一起跳有氧健身操，跳完後滿身大汗。記者潘俊宏／攝影

