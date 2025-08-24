宣布要修公投法 黃國昌透露修正案草案「是回復2019年公投法」
核三延役公投達法定門檻不通過，身兼民眾黨主席的立委黃國昌昨宣布，下會期啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，國民黨也表態支持。黃國昌今透露，他其實早跟立委羅智強商量過，且修正案僅是回復到2019年前，被民進黨鎖進鳥籠公投法前的狀態，他當時說會全力支持，只是要跟黨團商量。
黃國昌今赴三重出席活動聯訪指出，他已跟羅智強商量過了，羅提公投綁大選的公投法修正提案，其實只是回復到2019年，被民進黨鎖進鳥籠公投法前的狀態，當時羅提案時有來找他，他也表示會全力支持，只不過他要跟黨團商量。
黃強調，被民進黨鎖進鳥籠的公投，必須要重新解放出來，否則按照民進黨現在的玩法，公投不跟選舉綁在一起，然後又嫌公投投票率太低，神也是你、鬼也是你，話全部都給民進黨講就好了。大家比較一下這次有罷免投票的公投，跟沒有罷免投票的公投，投票率差非常的大。
黃指出，現在民進黨面對整個大罷免失敗、大崩潰，非核家園神主牌被台灣人民否決，他們還處於否認階段嗎？連沒有出來投票的人，都被說是不贊成的，這種反智、反民主的話都說得出來。
媒體追問，當時修公投法第17條時，黃當時是投下贊成票？黃回應，那次修公投法，他對於民進黨鎖回鳥籠公投，之前有非常多意見，當然2022年民眾黨面對公投綁大選的那次公投，黨內也有提出一些看法，但公投脫鉤大選走到今天，實際上是癱瘓公投民主、癱瘓人民表達意志的機會，完全違反過去民進黨所說，讓人民針對公共政策行使人民的意志。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言