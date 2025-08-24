宣布要修公投法 黃國昌透露修正案草案「是回復2019年公投法」

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今赴三重出席活動。記者劉懿萱／攝影
核三延役公投達法定門檻不通過，身兼民眾黨主席的立委黃國昌昨宣布，下會期啟動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，國民黨也表態支持。黃國昌今透露，他其實早跟立委羅智強商量過，且修正案僅是回復到2019年前，被民進黨鎖進鳥籠公投法前的狀態，他當時說會全力支持，只是要跟黨團商量。

黃國昌今赴三重出席活動聯訪指出，他已跟羅智強商量過了，羅提公投綁大選的公投法修正提案，其實只是回復到2019年，被民進黨鎖進鳥籠公投法前的狀態，當時羅提案時有來找他，他也表示會全力支持，只不過他要跟黨團商量。

黃強調，被民進黨鎖進鳥籠的公投，必須要重新解放出來，否則按照民進黨現在的玩法，公投不跟選舉綁在一起，然後又嫌公投投票率太低，神也是你、鬼也是你，話全部都給民進黨講就好了。大家比較一下這次有罷免投票的公投，跟沒有罷免投票的公投，投票率差非常的大。

黃指出，現在民進黨面對整個大罷免失敗、大崩潰，非核家園神主牌被台灣人民否決，他們還處於否認階段嗎？連沒有出來投票的人，都被說是不贊成的，這種反智、反民主的話都說得出來。

媒體追問，當時修公投法第17條時，黃當時是投下贊成票？黃回應，那次修公投法，他對於民進黨鎖回鳥籠公投，之前有非常多意見，當然2022年民眾黨面對公投綁大選的那次公投，黨內也有提出一些看法，但公投脫鉤大選走到今天，實際上是癱瘓公投民主、癱瘓人民表達意志的機會，完全違反過去民進黨所說，讓人民針對公共政策行使人民的意志。

