綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通

核三重啟公投約434萬票投同票，未達法定門檻被否決。中廣前董事長趙少康說，民進黨大官、立委、縣長居然說投票率3成，表示有7成人民不贊成核三延役重啟，這種邏輯真是令人驚嚇，狗屁不通。

趙少康表示，核三公投投票率29.53%，同意票占有投票權人總數21.7%，連綠油油的屏東、高雄、台南同意都全面超過不同意，這樣的民意表達難道還不夠清楚？民進黨的大官、立委、縣長的邏輯真是令人驚嚇；反過來說，為什麼不說有7成的人民不去投票反對核三重啟？去不去投票與支不支持沒有必然的因果關係。

趙少康指出，去年1月13日大選，賴清德總統獲得558萬6019票，占全部有投票權選民的40%，但台灣全體合格選民有1954萬8531，減去賴清德的得票數，依照民進黨的邏輯，可不可以說台灣有1396萬2512人反對賴清德當總統？

再進一步說，趙少康說，賴清德的558萬6019票只占全體合格選民的28.58%，那是不是台灣有71.42%的選民反對賴清德當總統？

趙少康批評，民進黨的反核政策讓台電虧損累累，供電不穩、成本又高，與世界潮流對著幹，必會被滾滾潮流淹沒「錯誤的政策比貪污更可怕」，民進黨食古不化、一意孤行，對公投結果視而不見，厚臉皮的硬拗本事真是天下無敵。

商品推薦