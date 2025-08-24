快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核三重啟公投與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影
核三重啟公投與7件國民黨籍立委罷免案一同舉行投票，台北市只有核三重啟公投，中廣前董事長趙少康前往投票。記者胡經周／攝影

核三重啟公投約434萬票投同票，未達法定門檻被否決。中廣前董事長趙少康說，民進黨大官、立委、縣長居然說投票率3成，表示有7成人民不贊成核三延役重啟，這種邏輯真是令人驚嚇，狗屁不通。

趙少康表示，核三公投投票率29.53%，同意票占有投票權人總數21.7%，連綠油油的屏東、高雄、台南同意都全面超過不同意，這樣的民意表達難道還不夠清楚？民進黨的大官、立委、縣長的邏輯真是令人驚嚇；反過來說，為什麼不說有7成的人民不去投票反對核三重啟？去不去投票與支不支持沒有必然的因果關係。

趙少康指出，去年1月13日大選，賴清德總統獲得558萬6019票，占全部有投票權選民的40%，但台灣全體合格選民有1954萬8531，減去賴清德的得票數，依照民進黨的邏輯，可不可以說台灣有1396萬2512人反對賴清德當總統？

再進一步說，趙少康說，賴清德的558萬6019票只占全體合格選民的28.58%，那是不是台灣有71.42%的選民反對賴清德當總統？

趙少康批評，民進黨的反核政策讓台電虧損累累，供電不穩、成本又高，與世界潮流對著幹，必會被滾滾潮流淹沒「錯誤的政策比貪污更可怕」，民進黨食古不化、一意孤行，對公投結果視而不見，厚臉皮的硬拗本事真是天下無敵。

公投 核電 核三 民進黨 趙少康

延伸閱讀

是否參選國民黨主席將攤牌 趙少康：盧秀燕一定做明智決定

避免726亮票爭議再現 趙少康今投票謹慎對折才走出圈票處

喊話賴清德 趙少康：記住台大校訓愛國愛人 否則施政不好

小幅改組難交代 趙少康：內閣總辭才能為大罷免大鬧事負責

相關新聞

綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通

核三重啟公投約434萬票投同票，未達法定門檻被否決。中廣前董事長趙少康說，民進黨大官、立委、縣長居然說投票率3成，表示有...

公投及罷免結束 工商協進會：務實調整能源政策 改善朝野關係

針對核三重啟公投及七項立委罷免案的投票結果。中華民國工商協進會今日表示，核三重啟公投獲得高支持度，這顯示社會大眾普遍關切...

歷次核議題公投 總是通過卻不執行

公投核三延役是投心酸的？回顧在雙北的2次核四公投，都是因為沒有《公投法》而無實質影響力

民進黨要檢討重新站起！ 林岱樺：高雄要爭取能源分配公平性

823罷免及核三公投落幕，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重...

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁...

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。