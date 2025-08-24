綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通
核三重啟公投約434萬票投同票，未達法定門檻被否決。中廣前董事長趙少康說，民進黨大官、立委、縣長居然說投票率3成，表示有7成人民不贊成核三延役重啟，這種邏輯真是令人驚嚇，狗屁不通。
趙少康表示，核三公投投票率29.53%，同意票占有投票權人總數21.7%，連綠油油的屏東、高雄、台南同意都全面超過不同意，這樣的民意表達難道還不夠清楚？民進黨的大官、立委、縣長的邏輯真是令人驚嚇；反過來說，為什麼不說有7成的人民不去投票反對核三重啟？去不去投票與支不支持沒有必然的因果關係。
趙少康指出，去年1月13日大選，賴清德總統獲得558萬6019票，占全部有投票權選民的40%，但台灣全體合格選民有1954萬8531，減去賴清德的得票數，依照民進黨的邏輯，可不可以說台灣有1396萬2512人反對賴清德當總統？
再進一步說，趙少康說，賴清德的558萬6019票只占全體合格選民的28.58%，那是不是台灣有71.42%的選民反對賴清德當總統？
趙少康批評，民進黨的反核政策讓台電虧損累累，供電不穩、成本又高，與世界潮流對著幹，必會被滾滾潮流淹沒「錯誤的政策比貪污更可怕」，民進黨食古不化、一意孤行，對公投結果視而不見，厚臉皮的硬拗本事真是天下無敵。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言