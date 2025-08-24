公投及罷免結束 工商協進會：務實調整能源政策 改善朝野關係

針對核三重啟公投及七項立委罷免案的投票結果。中華民國工商協進會今日表示，核三重啟公投獲得高支持度，這顯示社會大眾普遍關切穩定供電與經濟發展，認為當前的能源政策和電力結構有調整的空間，才能更切實地保障產業發展與民生用電的穩定。同時，立委罷免案未通過，也反映出選民對現行政治體制的審慎態度。

工商協進會強調，其長期關注台灣能源政策，致力於維護台灣經濟的穩定與成長。穩定的電力供應是產業生存與發展的命脈，也是吸引國際投資的關鍵。而公投所展現的民意，就是一個重要的參考指標，這促使台灣必須共同思考如何讓電力系統更具韌性。

此外，對於經濟部長郭智輝的請辭，工商協進會表示，除感謝郭部長任內的貢獻，並期盼新任部長能秉持其專業與過往經驗，在穩定供電、產業創新等議題上，持續與業界保持緊密溝通。

最後，工商協進會提出兩項建議，一是務實調整能源政策；二是改善朝野關係。並期待政府能夠以宏觀的視野，將此次公投與罷免結果及內閣變動視為推動改革的契機。

商品推薦