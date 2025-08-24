工商協進會看核三公投結果大眾認為當前能源政策 電力結構有調整空間

核三重啟公投及七項立委罷免案投票結果揭曉後，工商協進會24日發表最新看法指出，核三重啟公投獲得高支持度，這顯示社會大眾普遍關切穩定供電與經濟發展，認為當前的能源政策和電力結構有調整的空間，才能更切實地保障產業發展與民生用電的穩定；立委罷免案未通過，也反映出選民對現行政治體制的審慎態度。

工商協進會表示，這次公投與罷免案的結果，共同傳達了人民對於國家未來發展方向的具體展現。面對公投與罷免案所反映出的民意及內閣變動，工商協進會並建議，政府可以從以下幾個面向著手：一是務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納入全面考量，確保供電穩定。

二是改善朝野關係，此次公投與罷免案結果反映了社會對於公共議題的多元意見。朝野政黨應藉此機會加強溝通，讓行政與立法功能回歸正常運作，共同為台灣經濟與民生福祉努力。

工商協進會表示，該會長期關注我國能源政策，致力於維護台灣經濟的穩定與成長。穩定的電力供應是產業生存與發展的命脈，也是吸引國際投資的關鍵。本次公投所展現的民意，就是一個重要的參考指標，這促使台灣必須共同思考如何讓台灣的電力系統更具韌性。

此外，經濟部長郭智輝因健康因素請辭，工商協進會認為，這項人事變動也讓外界高度關注新任人選如何延續與企業界的溝通。該會感謝郭部長任內的貢獻，並期盼新任部長無論由誰接任，都能秉持其專業與過往經驗，在穩定供電、產業創新等議題上，持續與業界保持緊密溝通。

工商協進會表示，期待政府能夠以宏觀的視野，將此次公投與罷免結果及內閣變動視為推動改革的契機。該會願意與政府及社會各界共同努力，確保台灣的經濟在穩定的環境中持續繁榮發展。

