快訊

獨／高雄槍擊命案龐大利益糾葛？ 權利車「死轉手」追槍手難上加難　

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

盧秀燕婉拒接國民黨主席 誰能浮出檯面張麗善這樣說

歷次核議題公投 總是通過卻不執行

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
歷年幾次與核能有關的全國性公投，宛如狗吠火車，即使通過了政府也不執行。(網路截圖)
歷年幾次與核能有關的全國性公投，宛如狗吠火車，即使通過了政府也不執行。(網路截圖)

公投核三延役是投心酸的？回顧在雙北的2次核四公投，都是因為沒有《公投法》而無實質影響力；等《公投法》上路後， 2次與核能有關的全國性公投，其中「以核養綠」公投要求廢除《電業法》中2025非核家園年限，獲589萬同意票通過，蔡政府卻全未改變能源政策，民眾投核電都宛如狗吠火車。

沒有《公投法》之前

回顧1991年民進黨律師林義雄與退休公務員張國龍創立「核四公投促進會」，1994年5月獲時任台北縣長尤清支持，在貢寮鄉舉行公投，投票率58.3％，反對核四者高達96％；但同年6月行政院卻直接編列了核四廠8年預算，以致持續引發爭議。

1996年時任台北市長陳水扁於北市舉行核四公投，但因當時未有《公投法》，且僅限台北市，不具實質影響力。

停建、封存核四

2000年陳水扁當選總統之後，同年10月與時任國民黨主席的連戰舉行「扁連會」，政院宣布停建核四，但一直到2011年日本福島核事故後，因台灣反核輿論高漲，時任總統的馬英九才於2014年正式宣布封存核四。

其後，蔡英文2016年上任總統，推動「2025非核家園」政策，並修正《電業法》將該政策入法，此舉引發擁核方不滿，2018年催生「以核養綠」公投，要求廢除《電業法》中2025非核家園期限，以逾589萬張同意票多於不同意票通過。

589萬票竟未廢非核家園

然而蔡政府並未改變能源政策，政院更明確表達2025非核家園目標不變，使2021年又有「核四商轉」公投，但因投票人數未超過門檻，且不同意高於同意票，最終未通過。

此次舉行核三延役重啟公投，雖然缺60萬票未達25%門檻，但從434萬同意票大幅輾壓151萬票不同意，可見接受核電比例高達74.2%，未來，就看賴政府怎麼定奪了。

【更多精采內容，詳見

公投 核電 核三

延伸閱讀

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

黃國昌提讓公投再綁大選修法 王鴻薇：支持讓公投能真正反映民意

核三公投綠鐵票區生鏽 柯志恩：綠支持者不全然反核電

核三延役公投7成民眾未投票 苗博雅籲政府：正視人民的沉默

相關新聞

綠營稱七成不贊成核三延役重啟？趙少康批邏輯狗屁不通

核三重啟公投約434萬票投同票，未達法定門檻被否決。中廣前董事長趙少康說，民進黨大官、立委、縣長居然說投票率3成，表示有...

公投及罷免結束 工商協進會：務實調整能源政策 改善朝野關係

針對核三重啟公投及七項立委罷免案的投票結果。中華民國工商協進會今日表示，核三重啟公投獲得高支持度，這顯示社會大眾普遍關切...

歷次核議題公投 總是通過卻不執行

公投核三延役是投心酸的？回顧在雙北的2次核四公投，都是因為沒有《公投法》而無實質影響力

民進黨要檢討重新站起！ 林岱樺：高雄要爭取能源分配公平性

823罷免及核三公投落幕，重啟核三公投雖未過關，但支持者近7成5，且台南、高雄及屏東等綠營票倉全是同意票大於不同意票，重...

醫分析核三公投數據曝「風向變了」 喊話政府：核一與核二也應重啟

核三重啟公投同意434萬票高於不同意151萬票，差65萬餘票達25%過關門檻。醫師、時事評論家沈政男分析，民意風向已向擁...

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

核三重啟公投結果不通過，但有高達434萬票同意重啟；雄中校長莊福泰昨日晚上11點在社群平台Threads脆上發文表示，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。