歷次核議題公投 總是通過卻不執行

公投核三延役是投心酸的？回顧在雙北的2次核四公投，都是因為沒有《公投法》而無實質影響力；等《公投法》上路後， 2次與核能有關的全國性公投，其中「以核養綠」公投要求廢除《電業法》中2025非核家園年限，獲589萬同意票通過，蔡政府卻全未改變能源政策，民眾投核電都宛如狗吠火車。

沒有《公投法》之前

回顧1991年民進黨律師林義雄與退休公務員張國龍創立「核四公投促進會」，1994年5月獲時任台北縣長尤清支持，在貢寮鄉舉行公投，投票率58.3％，反對核四者高達96％；但同年6月行政院卻直接編列了核四廠8年預算，以致持續引發爭議。

1996年時任台北市長陳水扁於北市舉行核四公投，但因當時未有《公投法》，且僅限台北市，不具實質影響力。

停建、封存核四

2000年陳水扁當選總統之後，同年10月與時任國民黨主席的連戰舉行「扁連會」，政院宣布停建核四，但一直到2011年日本福島核事故後，因台灣反核輿論高漲，時任總統的馬英九才於2014年正式宣布封存核四。

其後，蔡英文2016年上任總統，推動「2025非核家園」政策，並修正《電業法》將該政策入法，此舉引發擁核方不滿，2018年催生「以核養綠」公投，要求廢除《電業法》中2025非核家園期限，以逾589萬張同意票多於不同意票通過。

589萬票竟未廢非核家園

然而蔡政府並未改變能源政策，政院更明確表達2025非核家園目標不變，使2021年又有「核四商轉」公投，但因投票人數未超過門檻，且不同意高於同意票，最終未通過。

此次舉行核三延役重啟公投，雖然缺60萬票未達25%門檻，但從434萬同意票大幅輾壓151萬票不同意，可見接受核電比例高達74.2%，未來，就看賴政府怎麼定奪了。

